Coronavirus: la Fed "pone en cuarentena" dólares llegados de Asia

Pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que el contagio del coronavirus se da entre personas y no mediante objetos, la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) decidió poner en cuarentena los dólares físicos que repatria desde Asia antes de volver a ponerlos en circulación en el sistema financiero estadounidense. Así se lo confirmó un portavoz de la entidad a Reuters.



Según informó la agencia, los bancos regionales de la Fed que ayudan a gestionar el suministro de dinero dejarán de lado los envíos de dólares procedentes de Asia. Los mismos quedan resguardados por un período de siete a diez días antes de procesarlos y enviarlos a instituciones financieras. La medida se implementó desde el 21 de febrero como precaución frente a la propagación del virus.



El dólar es el billete más distribuido a nivel mundial. Y según la Fed, la cantidad de billetes que circulan por todo el planeta acumulan un valor de u$s 1,75 billones. De ellos, gran parte lo hace por el continente asiático.



Además, se trata de un medio de pago muy sucio. Un estudio de 2014 hecho por investigadores de la Universidad de Nueva York identificó 3000 tipos de bacterias en los billetes de dólar por el modo tan amplio y frecuente en que cambia de manos.



Si bien el principal medio de propagación del virus es el contacto entre personas, de acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), "podría ser posible" transmitir el virus a través de objetos. No obstante, la OMS ha sido mucho más cauta sobre los riesgos asociados a los billetes y ha instado a los consumidores a usar pagos sin contacto cuando sea posible, según varios reportes de medios británicos.



Cronista.com.