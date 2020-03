Ley de Góndolas: "Va a permitir la incorporación de muchas pymes", dijo Caíno

El pasado viernes, el Senado de la Nación aprobó el proyecto de Ley de Góndolas que apunta a regular la competencia de marcas en las estanterías de los supermercados para terminar con los abusos de posiciones dominantes de mercado que lesionan al universo de consumidores.Entre los principales puntos, la normativa dispone que en góndolas y locaciones virtuales haya un 30 por ciento de tope de espacio disponible por marca. Además, se establece que los supermercados deben ofrecer un mínimo de cinco proveedores de un mismo producto por góndola.Consultado al respecto, Alfredo Caíno, dirigente de APYME, explicó que en el caso de la industria del papel donde se desempeña desde hace muchos años, la ley de Góndolas "no tiene la profundidad ni la importancia que tiene el caso de los alimentos que es donde está esa disputa por ocupar los lugares de las góndolas, fundamentalmente de los grandes hiper".Tras ello, entendió que esta ley "es una gran exigencia, y tanto los consumidores como el Gobierno deberemos ejercer un control responsable para obligar a que haya más de 5 productos de una misma característica y que va a permitir la incorporación de muchas empresas pymes que van a tener la posibilidad de competir en el espacio de las góndolas con las primeras marcas".Consultado sobre si las pymes estarían a la altura de las circunstancias, señaló que las medianas empresas si estarían en condiciones de competir por un espacio en las góndolas de los supermercados, no tanto las pymes que si bien elaboran productos de buena calidad no pueden responder, por ejemplo, a la distribución de su mercadería a distintos puntos del país. De todas maneras, "tendrá que haber un control y una participación del Estado en el seguimiento de esta situación y un reclamo por parte de las pymes para que se cumpla con esta ley que es beneficiosa".