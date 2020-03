Suba de retenciones: Mesa de Enlace consulta a bases si habrá medidas de fuerza

"Prima la unidad de la Mesa de Enlace y sortear el conflicto de una manera pacífica", sostuvo el presidente de la entidad cooperativista Coninagro, Carlos Iannizzotto, al término de la reunión que mantuvieron los dirigentes con el ministro de Agricultura, Luis Basterra.El cooperativista fue contundente al afirmar que "por ahora no hay posibilidad de paro", pero igual señaló: "Vamos a ver qué dicen las bases"."Vamos a hablar con nuestras bases a fin de explicar las decisiones que ha tomado el Gobierno con el que nos parece importante el diálogo. La Mesa de Enlace se va a reunir", detalló a NA.Iannizzotto adelantó que habrá una reunión en el Banco Nación en una agenda próxima y dijo que "los reintegros para las economías regionales fueron pedidos y algo muy importante que se anotó fue la revisión de este tres por ciento para ver si el impuesto a las ganancias puede ir avanzando y reemplazar a las retenciones".Jorge Chemes, titular de Confederaciones Rurales Argentinas, resumió: "Tuvimos una buena reunión, pero no logramos revertir este tres por ciento, sí hemos tenido la confirmación por parte del Gobierno que ese tres por ciento va a quedar en el sector"."Ha habido mejorías importantes en todo el resto de las producciones, por supuesto nosotros ahora vamos a consultar a nuestras bases para ver qué medidas tomamos o cómo seguimos", precisó."Vamos a resolver cómo seguimos, por supuesto no nos gusta el sabor de la reunión aunque ésta ha sido importante en el sentido de que se sumaron la vicejefa de Gabinete y el presidente del Banco Nación, porque básicamente lo que intentamos es comunicar algunos problemas que estamos teniendo en el campo y escucharon varias cuestiones", confirmó.Mientras que Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina, dijo que había que "esperar a que nos den los datos sobre la segmentación porque ha sido algo reciente"."Sabemos que no nos vamos conformes porque lo que pretendíamos era que quedaran en el 30 por ciento las de soja y que hubiese una segmentación para el pequeño productor que está asfixiado", señaló.Consideró que el "argumento" que el Gobierno pone es "lograr la equidad social, está para trasladársela a las bases y analizar cada uno de los puntos".