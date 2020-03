Confirman que subirán retenciones a la soja al 33% y evalúan bajar a las mineras

Evalúan bajar las retenciones a las mineras

El Gobierno confirmó hoy el aumento al 33% de las retenciones a la soja desde el 30% actual, y señaló que habrá una segmentación para productores a partir de las mil toneladas de producción.Los anuncios fueron formulados por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, a los integrantes de la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias.Los presidentes de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina; Coninagro, Carlos Iannizzotto; Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni; y Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, coincidieron en que fue una "buena reunión", pero que no se iban conformes con el resultado.En tanto, los dirigentes consultarán en lo inmediato con sus respectivas bases, desde donde pretenden realizar medidas de fuerza, a pesar de que por ejemplo las retenciones a la carne no subirán al 12% como había propuesto el Gobierno la semana pasada, y permanecerán en 9%.En busca de dinamizar el sector, el Gobierno trabaja en una flexibilización el esquema de retenciones a las exportaciones mineras para poder dejarlas por debajo del tope de 8% que se impuso con la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, de manera de poder reducirlas según la evaluación que se haga de cada proyecto, indicóAsí lo reveló anoche el secretario de Minería, Alberto Hensel, en un encuentro con inversores mineros que se desarrolló en el marco de la participación argentina en la PDAC (Prospectors & Developers Association of Canada) una de las mayores ferias sectoriales que se realiza cada año en Toronto."Hay que reglamentar la Ley de Emergencia con la apertura suficiente para sentarnos con los empresarios y contribuir a la mejor salida (de cada proyecto)", afirmó Hensel al asegurar que el Gobierno está "trabajando en una iniciativa de flexibilización".En diciembre, el gobierno promulgó la Ley 27541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que fijó alícuotas de los derechos de exportación para hidrocarburos y minería de hasta el 8%, que es la que se encuentra vigente."La flexibilidad está prevista en la ley porque habla de topes y ante una retención del 8% puede ser en la práctica hasta de 0%, todo depende de la evaluación y análisis que hagamos proyecto por proyecto", clarificó el secretario.El ex ministro de Minería sanjuanino resaltó que cada proyecto "tiene su particularidad", ya sea por el mineral del que se trate, la magnitud o la infraestructura disponible en cada provincia, por lo cual la propuesta es "evaluar cómo hacer factible" cada propuesta.También agregó que la ley "se va a reglamentar en general no sólo para la minería sino para todas las actividades", de manera que quede claro cuál es el nivel de retenciones a aplicar transitoriamente.Hensel explicó al auditorio las razones económicas y sociales, por las cuales el gobierno de Alberto Fernández adoptó un conjunto de medidas que pueden afectar la atracción de la millonaria inversión que requiere el sector para su desarrollo."Estas medidas que se tomaron tiene un carácter plenamente coyuntural que se traducen en las retenciones, las restricciones al mercado cambiario, a las transferencias de utilidades", afirmó al admitir que también hay "algunos embates cíclicos a la actividad y otro antiguo tema que es la Ley de Glaciares".Hensel llegó a Toronto con el planteo de que la Argentina tiene el potencial de más que triplicar sus exportaciones mineras, para pasar de los u$s 3200 millones que ingresaron en 2019 a los u$s 10.765 millones proyectados para el 2030.