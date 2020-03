Las principales frases de Alberto Fernández sobre la economía

A continuación las principales frases sobre la economía durante el discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa.- "La deuda pública que heredamos es, sin lugar a dudas, el mayor escollo que enfrentamos".- "Nunca más a la puerta giratoria de dólares que ingresan por el endeudamiento y se fugan dejando tierra arrasada a su paso".- "El endeudamiento es la especulación más dañina que puede enfrentar una sociedad: endeudarse sólo para el beneficio de los especuladores y del prestamista".- "Esa premisa será la base de la oferta que le haremos a los acreedores en las próximas semanas. Este proceso lo vamos a realizar con responsabilidad y con firmeza".- "Algunos nos critican y nos piden más ajuste. No perdamos de vista que no hay peor alternativa que la austeridad fiscal en las recesiones. Más ajuste lleva a más recesión, a menos oportunidades, más pobreza, más desigualdad, más exclusión".- "No vamos a pagar la deuda a costa del hambre y la destrucción de sueños de los argentinos y las argentinas. Nosotros vamos a cuidar a nuestra Patria".- "El Banco Central se encuentra analizando de modo pormenorizado la manera que nuestro país consiguió divisas en forma de préstamos".- "Debemos enfrentar una deuda pública récord en monto y concentración temporal de vencimiento".- "Todos hemos visto impávidos cómo los dólares que deberían haber financiado el desarrollo productivo, acabaron fugándose del sistema financiero, llevándose los recursos y dejándonos la carga de la deuda".- "Debemos saber lo que pasó, quienes permitieron que ello suceda y quienes se beneficiaron con esas prácticas. Necesitamos no hacernos los distraídos ante lo ocurrido porque el riesgo que acarrea tal distracción es la concreción de un daño inmenso que deberían soportar varias generaciones de argentinos".- "Nunca más a un endeudamiento insostenible. Nunca más a decisiones que se toman con ínfulas tecnocráticas de la noche a la mañana, a espaldas del pueblo".- "Todos tienen la certeza de que las clásicas recetas de ajuste y recesión no aliviarán nuestro pesar ni nos permitirán crecer".- "No sólo debemos evitar la dependencia económica de la deuda, sino también la dependencia intelectual".- "Tenemos una situación extremadamente delicada".- "Trabajamos para disminuir las causas macroeconómicas de la inflación".- "Se están analizando las estructuras de costos para evitar los abusos de posición dominante".- "No es posible que con la moneda estabilizada, y las tarifas y combustibles congelados, los alimentos sigan subiendo".- "Vamos a exigir responsabilidad a los formadores de precios, vamos a terminar con la Argentina de los vivos que se enriquece a costa de los bobos que estamos obligados a pagar lo que consumimos".- "Los pícaros que suben los precios no tienen cabida en la Argentina".- "El país está desde hace dos años en recesión profunda y la deuda en obras públicas es de más de 35.000 millones de pesos".- "En los últimos cuatro años los aumentos tarifarios fueron excesivos. El servicio de gas subió 2.000 por ciento y el de electricidad 3.000 por ciento".- "Más de cinco millones de argentinos se endeudaron con la ANSeS a altas tasas para cubrir otras deudas".