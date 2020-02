El riesgo país saltó a 2.285 puntos y aumentó 30% en lo que va del año

En los primeros dos meses del año el Merval acumuló una caída de 18%. Así, el riesgo país subió 4,4% y llegó a 2.280 puntos básicos. En el mes el índice embi aumentó 212 puntos básicos y 536 puntos en el año (un incremento de 30%).



Los bonos argentinos cotizaron a la baja, liderados por el Discount que perdió 4,5%. Así, el riesgo país sube un nuevo escalón y llega al nivel más alto desde el cambio de gobierno.



Los dólares alternativos también se movieron. El contado con liquidación saltó a 82,03 y el dólar bolsa a 80,87 pesos. El blue se mantuvo en torno a $ 78 pesos.



Por su parte, el dólar promedio minorista cerró en $ 64,26, aumentando 23 centavos y cerca de 2% en el mes (en línea con la inflación esperada para febrero).



El desplome de los mercados llega en un momento particular: el Gobierno pretende en un mes cerrar un acuerdo con los bonistas o al menos acercarse a una posición que lo deje a las puertas de un arreglo.



Más del 90% de las acciones argentinas cotizaron en rojo en la bolsa porteña y lo mismo ocurrió con los ADR en Nueva York.



En el Merval la pérdida acumuló 13% en febrero y 16% en todo 2020. El índice tuvo su veranito a finales de diciembre, cuando las primeras medidas anunciadas por Alberto Fernández le dieron algo de aire al mercado. Ese mes subió 20% en pesos, lo que le permitió cerrar el año con un alza de 37%.



En 2020 el panel se reperfiló al compás del aumento del riesgo argentino (la incertidumbre por la deuda y cayó mal esta semana el aumento del déficit fiscal de enero) y en la última quincena de febrero terminó bajo el efecto del coronavirus que impactó en las principales bolsas del mundo.



¿Qué ocurre en la plaza local? "La renta variable o acciones, es un reflejo de lo que pasó en el mercado de bonos, que a su vez es un espejo de lo que pasa con las novedades en torno a la deuda", indicó Nery Persichini, analista de GMA. "Después de un diciembre pletórico todo fue cuesta arriba para los activos. Las noticias fueron negativas en términos de expectativas. La renta variable está subordinada a lo que pueda ocurrir con el nudo de la deuda".



Para Persichini "es muy dificil que el Merval tenga una recuperación vigorosa si el riesgo país sigue en al zona de los 2.000 puntos. Hasta que no se resuelva el tema de la deuda las acciones van a seguir navegando por aguas turbulentas y bajas".



"Argentina ya tiene poca participación en al cartera de los inversores institucionales porque nos vienen vendiendo desde hace dos años", comentó Gabriel Caamaño, de Consultora Ledesma. "Pero algo quedaba y cuando el inversor no quiere riesgos lo primero que vende es lo más riesgoso que tiene en su cartera".



"Este es un shock adicional en un contexto ya de por sí negativo. No hay que olvidar que China es nuestro segundo socio comercial. Una desaceleración de China como consecuencia del coronavirus es algo bastante inoportuno. Argentina necesita que la economía mundial traccione para poder reestructurar la deuda", destacó Caamaño.



Fuente: Clarín.