El FMI enviará una nueva misión a la Argentina la semana próxima

Este lunes, los técnicos del FMI comandados por Julie Kozack, subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental y Luis Cubeddu, el jefe de misión del organismo para Argentina vendrán arribaran a Buenos Aires para continuar las discusiones técnicas con funcionarios del Ministerio de Economía sobre el programa económico y la estrategia de deuda.



Los funcionarios internacionales permanecerán durante una semana y las conversaciones servirán para avanzar en definir los próximos pasos con el FMI, confirmaron tanto fuentes oficiales y del organismo multilateral. Esta visita no está comprendida en el marco de la revisión del artículo IV.



Cabe recordar que la misión del Fondo comandada por el mismo equipo dejó Argentina el jueves pasado, que el Ministro de Economía, se vio el sábado durante el encuentro del G20 con la titular del organismo, Kristalina Georgieva y que el lunes Guzman estuvo en Washington donde se reunió nuevamente con la misión.



Es decir, que las conversaciones se mantienen a un ritmo inusitado para las negociaciones habituales con el FMI. Esta celeridad podría explicarse en la necesidad que tiene Argentina de poder efectuar una oferta a los acreedores con el aval del FMI.



Este jueves por la mañana durante la tradicional conferencia de prensa el vocero del organismo Gerry Rice no dio precisiones sobre la agenda y los pasos a seguir. Explicó que espera las conversaciones "continúen en los próximos días" aunque admitió que no tenía "más detalles" para informar "incluso de lo conversado el día lunes con Guzmán y la misión del FMI". Aunque ponderó que "continua el intenso dialogo entre las autoridades argentinas y el FMI" al tiempo que destacó que todas las conversaciones "son muy constructivas".



Aunque aclaró que las reuniones que Argentina está manteniendo con el FMI "no son negociaciones por un nuevo programa sino que son conversaciones". Y ante una pregunta específica afirmó que "Argentina no pidió un nuevo programa", pero recordó que las autoridades señalaron que el inicio de la revisión contemplada en el artículo IV constituye un paso "importante" en esa dirección.



Respecto de la misión por la revisión del articulo IV indicó que no podía precisar acerca de "los tiempos, la modalidad, de la misión del articulo IV o de futuras conversaciones".



Roce insistió en recordar que las autoridades argentinas en su comunicado dejaron en claro que están "dispuestas los pasos para la revisión del articulo IV y el programa de apoyo del FMI."



Previamente había destacado la "importante reunión que mantuvo Kristalina Georgieva con el ministro de Economía, Martin Guzmán" el fin de semana en Riad en el marco del G20. Como el comunicado posterior que a juicio de Rice fue "importante porque indica el compromiso continuara a través de la revisión del Articulo IV en Argentina y discutir los pasos para un programa de apoyo del Fondo en el futuro".



De hecho el comunicado posterior emitido por el organismo multilateral luego del encuentro entre la Directora Gerente y Guzmán específicamente señalaba que "sobre la base de la reciente misión del personal técnico del FMI a Buenos Aires, también discutimos los planes de las autoridades para garantizar una solución sostenible y ordenada de la situación de la deuda de Argentina. En este contexto, acogí el compromiso de las autoridades argentinas de continuar profundizando nuestra colaboración, a través de una Consulta del Artículo IV y oportunamente obtener un programa respaldado por el Fondo".



La Argentina mantiene un acuerdo stand by con el organismo que, en la práctica, se encuentra suspendido tras la decisión de las autoridades nacionales de no continuar recibiendo desembolsos del FMI. Coronavirus La tradicional conferencia de prensa del vocero del Fondo Monetario Internacional tuvo como eje de atención el coronavirus y su impacto sobre la economía mundial. "El virus va a tener un impacto en el crecimiento mundial", admitió Gerry Rice. Respecto a si el mundo podría entrar en recesión el funcionario señalo "Hay mucha incertidumbre, hay mucho que aún no sabemos, lo que estamos haciendo es escenarios posibles ".



De todas maneras para mediados de abril estimó se conocerá a través del Panorama Económico Mundial las nuevas proyecciones económicas y se estima tendrán en cuenta el impacto de la epidemia, aunque Rice dio a entender que la estimación de crecimiento mundial bajará.



Recordó que el FMI cuenta con programas especiales de ayuda financiera ante emergencias o pandemias, que es importante trabajar coordinadamente las distintas instituciones internacionales y el rol que puede cumplir el G20 en este punto. También destacó positivamente la manera que China encaró el atacar el problema de este virus.