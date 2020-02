Wall Street volvió a caer por los temores a la epidemia de coronavirus

Acciones argentinas que cotizan en Wall Street sufrían este martes otra fuerte caída, de hasta más del 5%, como consecuencia de una pérdida generalizada en los mercados ante la propagación a Europa del coronavirus.



Los ADR de YPF caían 5,2%; Grupo Financiero Galicia perdía 5,1%; Transportadora Gas del Sur, 4,2%; y Grupo Supervielle, 4,1%.



El índice Dow Jones retrocedía 3,2% y acumula una caída superior al 6% en dos ruedas.



Tras haber perdido más de 3% el lunes, los índices de Wall Street vuelven a inclinarse por las bajas este martes, ante los extendidos temores de avance del coronavirus y su eventual efecto negativo para la actividad económica global.



Mercados emergentes como la Argentina quedan expuestos a enfrentar salidas de capitales y una apreciación del dólar, como ocurrió con la suba del tipo de cambio en Brasil, donde el dólar alcanzó el récord de 4,40 reales.



En cuanto a los bonos argentinos, no se registran grandes variaciones sin la referencia del mercado argentino, que regresará a las operaciones este miércoles, luego de los feriados de Carnaval.



El Riesgo País sube sólo 27 unidades para la Argentina en los muy elevados 2.086 puntos básicos, en buena medida por la pronunciada baja de la tasa de los bonos del Tesoro de los EEUU, referencia de JP Morgan para calcular este indicador.



Entre las emisiones soberanas en dólares, el Bonar 2037 (AA37D) resta este martes 2,2%, a US$ 40,50 por lámina de 100; el Bonar 2020 (AO20) sube 1,2%, a US$ 43,75, mientras que el Bonar 2024 (AY24D) cae 1,4% a US$ 37,50.



La búsqueda de refugio inversor amplifica la demanda por bonos norteamericanos.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a los países que aumenten su preparación contra el contagio de la enfermedad, asegurando que el patógeno está "literalmente llamando a la puerta".



El dólar estadounidense, en tanto, evidenciaba una pausa luego de una neta apreciación frente a otras divisas, ante mayores expectativas de que la Reserva Federal recortaría las tasas de interés este año para aliviar la presión sobre la economía causada por el brote de coronavirus de China.



Los mercados bursátiles europeos, que habían abierto sus sesiones este martes con ligeras subidas, volvieron a las pérdidas arrastrados por el sector bancario.



Aunque los descensos no fueron tan pronunciados como los del lunes, el FTSE de Londres perdió 1,9%.



Entre los inversores persiste el temor al impacto del coronavirus en la economía mundial tras la extensión de la epidemia en países como Italia y Corea del Sur.