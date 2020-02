Una economista liberiana es la nueva subdirectora gerente del FMI

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva anunció este martes el nombramiento de la economista liberiana Antoinette Sayeh como subdirectora gerente del FMI en reemplazo de David Lipton.



"Me complace anunciar el nombramiento de Antoinette Sayeh como subdirectora gerente del FMI, nuestro primer DMD africano del FMI desde 1999. La carrera estelar de Antoinette habla por sí misma, incluido su tiempo como destacada directora de nuestro departamento de África. ¡Bienvenido a mi equipo directivo superior", celebró Georgieva en su cuenta de Twitter.



"Antoinette demuestra una rara combinación de liderazgo institucional, capacidad analítica profunda y un compromiso inquebrantable con la justicia. Siempre me ha impresionado su genuino cuidado por el bienestar de las personas a las que servimos y su capacidad para colocarlos al frente y al centro de nuestros esfuerzos", explicó la directora.



Y agregó: "Yo personalmente la he conocido y trabajado con ella durante muchos años en una amplia gama de cargos que ha ocupado. Espero volver a trabajar estrechamente con ella cuando se una al equipo directivo".



Antoinette Sayeh se graduó con una licenciatura con honores en Economía del Swarthmore College en Pennsylvania y un doctorado en Relaciones Económicas Internacionales de la Escuela Fletcher de la Universidad de Tufts en Massachusetts.



La propuesta de nombramiento de Sayeh se produjo dos semanas después del anuncio de la dimisión de David Lipton, quien dejó la institución tras nueve años como subdirector gerente, siendo la persona que más tiempo ha desempeñado ese cargo en la historia del Fondo.



Como ministra de Finanzas en Liberia después de un conflicto desde enero de 2006 hasta junio de 2008, Sayeh lideró al país a través de la liquidación de sus atrasos en la deuda multilateral de larga data.