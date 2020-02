Los billetes de 5 pesos llegan a su fin: Última semana para usarlos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) resolvió el jueves 16 de enero extender un mes más, hasta fines de febrero, el plazo de validez de los billetes de 5 pesos. Inicialmente se preveía que la validez de esos billetes caducaba el 3 de enero, aunque durante febrero se iban a poder depositar o canjearlos en los bancos.



Finalmente, ante el reclamo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la autoridad monetaria postergó los plazos un mes más, precisamente hasta el sábado 29 de febrero.



La CAC y la CAME habían reclamado que una postergación (en rigor reclamaban suspender la medida por 6 meses) ante la escasez de monedas de 5 pesos en circulación en la actualidad.



"La desaparición del billete le va a generar un problema al comercio, que no tendrá con qué dar vuelto y deberá redondear siempre hacia abajo", habían indicado desde la CAME.



Desde el Central aseguraron que se siguen poniendo nuevas monedas en circulación de 5 pesos que se suman a las 881 millones de 2 pesos y las 1.839 millones de 1 peso. Se podrá cambiarlos Entre el 1° y el 31 de marzo, quienes todavía tengan billetes de 5 pesos en su poder podrán presentarlos en cualquier sucursal bancaria del país, donde podrán depositarlos en una cuenta. También podrán canjearlos por las nuevas monedas de 5 pesos o por monedas y billetes de otros valores.



A partir del 1° de abril, los billetes de 5 pesos no podrán ser canjeados ni depositados por ninguna vía, ni en los bancos ni en el Banco Central. Una vez llegada esa fecha, perderán validez por completo.