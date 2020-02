Se derrumbó la venta de dólares en enero por el cepo y la crisis

La venta de dólares se desplomó en enero, mientras la cantidad de ahorristas que adquirió moneda extranjera disminuyó en 2.000.000, tras tocar un récord en diciembre, informó el Banco Central.Según el informe "Evolución del Mercado de Cambios" dado a conocer el jueves por el organismo, las "personas humanas", que básicamente demandan moneda extranjera para atesoramiento y viajes al exterior, compraron de forma neta US$ 232 millones.En ese sentido, precisó que unos US$ 32 millones correspondieron a billetes y US$ 200 millones por el resto de sus operaciones.Señaló también que ante la implementación del impuesto País, la cantidad de compradores disminuyó unos 2.000.000 al totalizar alrededor de 600 mil.Así sucedió luego de que en diciembre un total de 2.600.000 personas compraran divisas a través del mercado de cambios y marcaran de ese modo un récord.