Anticipan que el transporte público aumentará en mayo: "No superará el 10 %"

Nueva política de subsidios

Cambio en la SUBE

Precio real

El Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, aseguró este jueves que estudia un aumento en las tarifas de los transportes públicos a partir de mayo: "", aseguró y dijo también que"Vamos a tener una", dijo.En una entrevista en Radio Con Vos, en el programa Mejor País del Mundo, explicó cómo serían esos aumentos: ". Estamos pensando en un esquema escalonado pero".Consultado sobre cómo evaluarán a las personas que sí necesitan el subsidio y quién no, Meoni explicó que un paso fundamental. De esa manera vamos a poder cruzar datos y así poder determinarlo".En ese sentido el ministro dio un ejemplo:. Con el Registro Nacional de las Personas podremos asociar todo en la base de datos".Sobre qué sería un sueldo apropiado para que pueda ser subsidiada la tarifa del transporte, el ex intendente de Junín no dio precisiones, pero sí dejó una idea: "Hoy el salario promedio es de $ 37.000, $ 38.000 mil pesos.. La idea es que los que podemos pagar un poco más, paguemos un poco más".El ministro también habló sobre lo que en realidad debería costar hoy en día la tarifa de los pasajes: ". Estamos bastante por debajo de ese número". Fuente: (Clarín).-