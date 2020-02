Pese al apoyo del FMI a la Argentina, subió el riesgo país y bajaron los bonos

El índice S&P Merval registró este jueves un incremento de 1,4% hasta las 38.961,41 unidades.



El balance de la jornada arrojó un total de 86 papeles en baja, 56 en alza y doce sin variaciones.



Los principales avances fueron para Grupo Supervielle con 4,7%, de Banco Macro con 4,1%, Cresud con 3,8% y BBVA con 3,1%.



En lo que va del mes, el panel líder acumuló una merma de 2,9%, mientras que a lo largo del año la caída llega a un 6,5%.



Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street finalizaron en su mayoría con incrementos y llegaron a ganar 4,1%.



Por su parte, los bonos soberanos en dólares mostraron tendencia negativa y perdieron hasta 2,2%.



El Riesgo País medido por el JP Morgan experimentó un aumento de 3,2%.



El Fondo Monetario consideró que la deuda de la Argentina "no es sostenible" y pidió una "contribución apreciable" de los acreedores privados.

A su vez, evaluó que es "apretado" el plazo que tiene el país para renegociar la deuda y aseguró que "compete" al Gobierno llevar a cabo el diálogo con los bonistas privados.



En ese escenario, el presidente Alberto Fernández resaltó: "Nos dio la razón el Fondo Monetario. Lo que nosotros decíamos era verdad".

El dólar "solidario" volvió a subir y marcó otro récord al superó los $83 y cotizar a un promedio de $83,01, de acuerdo con datos oficiales.

Por su parte, el dólar mayorista operó estable a $61,79 en una rueda con un nivel limitado de operaciones al alcanzar solamente los US$ 163,766 millones.



Las reservas internacionales finalizaron la rueda en US$ 44.716 millones.



