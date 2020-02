Verduleros aseguran que los precios "bajan y suben constantemente"

Muchas frutas y verduras incrementaron su precio durante esta época por diversas circunstancias.Desde una verdulería, indicaron aque "el tomate tiene un precio elevadísimo por las grandes lluvias, la humedad produce hongos y se echa a perder. Cuando aumenta la gente compra menos, en vez de llevar un kilo o dos llevan uno o dos tomates"."El cajón de lechuga está a 700 pesos. Trae cerca de cinco o seis kilos. En este momento no es fácil conseguir frutas y verduras porque las producciones están muy bajas. La demanda no es tanta como antes. Se complica, hay poca verdura de hoja, casi nada", remarcó.Sobre la papa, dijo que "la papa está elevada, una bolsa está a 500 pesos. El kilo de papa está a 30 pesos. Es relativo. A veces hay poca cantidad y los precios suben. Cuando entra mercadería baja. Ahora estamos subiendo y bajando precios. Nunca como verdulera me pasó esto"."Esta semana han sido de terror. Zanahorias, morrones, tomates se han tirado mucho por las grandes cantidades de agua. Durazno blanco está a 90 pesos el kilo, amarillo a 120 pesos, hay tamaños grandes", indicó."La gente a veces no entiende por qué un día algo vale 20 pesos y al otro 30. A veces sube y baja, todo depende", agregó.