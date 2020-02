Apoyo de empresarios y sindicatos a la negociación con el FMI

Tras una semana de reuniones de distintas áreas del Gobierno con la misión de técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI), y en un escenario de repunte del riesgo país, el Gobierno logró una muestra de acompañamiento de sectores del empresariado y el sindicalismo, en el contexto de una nueva reunión del Consejo Económico y Social.



Esta mañana el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezó una nueva reunión del consejo, esta vez con la presencia de representantes del sector empresarial y el sindicalismo. También participaron la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco y el equipo económico.

Durante el encuentro evaluaron la grave crisis socioeconómica que atraviesa el país y sentaron las bases para iniciar las conversaciones para el acuerdo económico y social.



Se analizaron también las últimas declaraciones de funcionarios del Fondo, destacando que tras las reuniones técnicas arribó a la idea de que el país tiene uin nivel de deuda que no es sustentable.



Esto abre la puerta a un aval implícito una renegociación de los compromisos con los acreedores privados, proponiendo quita de capital -no se aplicaría en el caso de la deuda con el Fondo- y extensión de plazos.



Miguel Acevedo, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), calificó como una buena noticia el comunicado difundido ayer por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la convergencia que está llevando adelante el gobierno nacional con relación al dólar y la inflación.



Por su parte, Héctor Daer, miembro del binomio que conduce la Confederación General del Trabajo (CGT), consideró exitosa la estrategia del Gobierno nacional en el proceso de renegociación de una deuda externa impagable. Además, sostuvo que no sorprende que las autoridades del FMI se hayan dado cuenta de dar un gesto en positivo ante la realidad social del país.



El objetivo del Gobierno con la convocatoria al Consejo es lograr anclar expectativas inflacionarias, a través de un entendimiento entre empresas y sindicatos, en relación a precios y salarios.



No obstante, en despachos oficiales insisten en que éste no es el único objetivo del Consejo Económico y Social, sino un aspecto importante que debe ser complementado con políticas consistentes para poner en marcha la economía y generar empleo.



Estuvieron presentes los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas: de Trabajo, Claudio Moroni; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, además de Cecilia Todesca.



La representación empresaria estuvo a cargo Miguel Acevedo, titular de la Unión Industrial Argentina, quien estuvo acompañado por Daniel Funes de Rioja, presidente de Copal y miembro de la conducción de la UIA, así como los dirigentes fabriles Luis Betnaza, Adrián Kaufmann y Guillermo Moretti.



Por el lado sindical asistieron los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer y Carlos Acuña, además de Antonio Caló (UOM), José Luis Lingieri (Obras Sanitarias), Andrés Rodríguez (UPCN) y Armando Cavalieri (Comercio).



Fuente. Cronista.com.