Créditos ANSeS: Definieron cómo se devolverán las cuotas que dejaron de cobrarse

Baja de tasas y devolución

Cuotas del primer trimestre

Los requisitos

Representan una cara de la crisis. O un alivio que buscan millones de argentinos para sobrevivirla.de la Asignación Universal por Hijo (SUAF)., como otro paliativo a la malaria.accedió a un informe que detalla los números gruesos de estos créditos. Desde el 10 de diciembre hasta el último lunes se otorgaron 279.021 préstamos. Da un promedio de 4.044 por día., salvo en la Capital, que aglutina el 3% de los préstamos pese a tener cerca del 7% de los habitantes de todo el país.El cambio más importante que anunció la ANSeS, tras el nombramiento de Alejandro Vanoli como titular,. Lo comunicaron el 23 de diciembre e impactó en el bolsillo de unos 5 millones de argentinos.. Así, un jubilado que venía pagando $ 3.100 mensuales por un crédito de $ 50.000 pasó a pagar $ 1.990. O en realidad, es lo que pagará: porque las cuotas de enero, febrero y marzo no se les descontaron.Esta decisión fue anunciada en su momento como una mejora indirecta en el poder adquisitivo de los sectores más postergados.Según explicaron desde ANSeS a Clarín, "a los créditos a los que se les dejó de cobrar esas tres cuotas,, con el objetivo de reducir el monto de la cuota y que el titular tenga un mayor ingreso mensual disponible". Es decir,"Las tres cuotas se prorratean en todas las cuotas que faltan con el interés correspondiente a la tasa menor.", ampliaron en ANSeS.. Los que lo tramitaron desde el 26 de diciembre, con las tasas ya más bajas, vienen abonando las cuotas mensualmente.En el caso de la reducción de tasas para beneficiarios de AUH, en un ejemplo de un préstamo de $ 16.500, la cuota promedio bajó de $ 823 a $ 649.En la ANSeS también aclaran que "quienes nunca hayan solicitado un crédito o ya lo hayan terminado deLos requisitos para que un jubilado saque un crédito es que viva en el país y, por lo que los mayores de 85 quedan excluidos para esta posibilidad. Los otros plazos son 24, 36 ó 48 cuotas.Sumados los seguros, el costo financiero total anual termina siendo de entre 37,59% (créditos a dos años) y 39,49% (a cinco).. El trámite es personal: hay que sacar turno e ir personalmente. El crédito se deposita en la cuenta bancaria (hay que llevar DNI y constancia de CBU)que no llegan con los aportes para sacar una jubilación, también puedenEn el mismo rango que la PUAM entran los que cobran pensiones no contributivas por Invalidez o por Madre de 7 hijos.En el caso de los que cobran la Asignación Universal por Hijo, los requisitos para sacarlo son:-Ser mayor de 18 años.-Tener menos de 75 años al momento de finalizar el crédito.-Haber presentado la Libreta en los dos años anteriores.-El hijo por el que se solicita el crédito debe tener menos de 18 años al momento de finalizar el mismo.-Los hijos con discapacidad por los que se solicita el crédito deben tener vigente el Certificado Único por Discapacidad (CUD)., como en el caso de los jubilados, se deposita en la cuenta bancaria donde cobra habitualmente la AUH dentro de los 5 días hábiles.. El trámite puede hacerse por Internet o presencialmente, con turno previo.También los asalariados que cobren asignaciones por hijos (SUAF) y tengan un ingreso de grupo familiar de $ 4.893,25 a $ 62.421, podrán pedir créditos similares a los beneficiarios de AUH.