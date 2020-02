Tarjetas de crédito: Un banco puede cobrar hasta 224 por ciento de tasa anual

Economía CAME se suma al pedido de baja de tasas de tarjetas

El malogrado pedido del presidente Alberto Fernández a los bancos para que bajen sus tasas de interés está reflejado en el ranking de tarjetas de crédito y el costo financiero para un usuario a la hora de hacer una compra en 12 meses.Según la información pública del Banco Central de la República Argentina a cargo de Miguel Pesce, la entidad financiera cuyo nombre es Hipotecario, irrumpe a la vanguardia con su producto tarjeta nacional.La entidad presidida por el filántropo Eduardo Elsztain, le cobra a sus clientes una tasa anual efectiva de hasta 224,37 por ciento para su producto tarjeta nacional. Y si fuera necesaria la renovación, el monto supera los 3000 pesos.El HSBC comercializa productos de alta gama pero apuesta a su categoría de plástico nacional con una financiación a un año con una tasa de 156,65 por ciento.En el puesto cuarto aparece el banco Columbia, una entidad cuyo gerenciamiento se destaca por tener buena llegada a la ANSES. La tasa que un consumidor paga asciende a 154,29 por ciento.En la nómina siguen el BBVA (153,88), Santander (151,65), Itau (149,61), Supervielle (146,39), Comafi (145,93) y Galicia (140,55).En las últimas jornadas surgieron rumores acerca de una eventual resolución del BCRA que pondría un tope máximo a las tasas de interés que cobran los bancos.Pesce argumenta que la tasa de referencia está por debajo del 50 por ciento, acercando a la banda del 40. Pero desde las entidades bancarias aún no hubo respuesta, más allá de la afirmación en el Financial Time de Elsztain hablando que las ganancias son una bendición, una definición que no cayó bien en la Casa Rosada.