Oficializaron el aumento de 2,3% más una suma fija de $1.500 para los jubilados

Tras la suspensión de la ley de movilidad en el marco de la sanción en diciembre de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el Gobierno oficializó el aumento que tendrán las jubilaciones mínimas, las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH) a partir del 1 de marzo, que será del 13%.El incremento para todos los jubilados para el segundo trimestre del año está compuesto por una suma fija de $1500 más un 2,3% tal como quedó plasmado en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 163/2020 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.Con la medida, el 86,8% de los beneficiarios del sistema de seguridad social, es decir, 13,6 millones de personas, recibirán un incremento en su haber que superará el 11,56% que hubiesen percibido con la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada en 2017, según señaló el Gobierno la semana pasada durante el anuncio.De esta manera el Poder Ejecutivo determinó que "en el caso de que existan co-partícipes en las pensiones por fallecimiento, el monto fijo a percibir se distribuirá de forma ponderada de acuerdo a la participación de cada copartícipe en el beneficio".En el artículo tres del decreto se dispuso que los incrementos otorgados "regirán a partir del 1° de marzo de 2020 y quedarán incorporados como parte integrante del haber de las prestaciones alcanzadas y de las Asignaciones Familiares, respectivamente".Asimismo, facultó a la Jefatura de Gabinete de Ministros a realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes para dar cumplimiento a las disposiciones que se establecen en la medida. Y determina que se dé cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación."Es un día formidable, no nos olvidamos de los jubilados. El compromiso es con los que menos tienen", dijo el presidente Fernández al momento de anunciar la medida en Casa de Gobierno. "Me cansé de leer que habíamos congelados las jubilaciones y es evidente que no", aseguró.Cabe recordar que durante la presentación de este aumento que se concretó hoy a través del DNU 163/22, la titular del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), Luana Volnovich, anunció un vademécum con 170 medicamentos esenciales que estará disponible a partir de marzo."La inversión de $30.000 millones financiado con recursos propios del PAMI", dijo la funcionaria. Remarcó que los 170 medicamentos están construidos en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Confederación de Médicos de la Argentina.