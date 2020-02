Esperan más turistas en la costa en los feriados de Carnaval

A pocos días del feriado de carnaval, la costa atlántica ya festeja. En línea con lo que viene sucediendo durante el verano, la buena ocupación en los principales destinos turísticos continuará. Eso sí, de forma más gasolera que años anteriores.



En el balneario más top de la costa, Cariló, se espera que del 22 al 25 de este mes haya un "boom" de ocupación. Generalmente, y a pesar de las crisis, suele ser un fin de semana largo que nunca falla.



"Para carnaval tenemos el 70% ocupado. Nos queda un 30% para terminar de vender y creemos que lo vamos a completar. Todo lo que tiene vista al mar y servicio de playa ya está lleno...", aseguró Hilda Aguirre, gerenta de ventas de la inmobiliaria Celtis, de Cariló. En comparación con enero, los precios este mes bajaron un 30%, cifra que continuará vigente el próximo fin de semana. "Vienen muy bien las reservas en hotelería, donde ya hay un 80% de ocupación y las casas, por ahora, tenemos completas un 50%", aseguró Silvia Melgarejo, de Constructora del Bosque, de Cariló.



En Pinamar, la situación es muy parecida. La diferencia radica en que esta semana y la posterior al carnaval, las reservas no explotaron. "Hace ya 10 días que están todas las reservas tomadas para carnaval. No así de acá al fin de semana y después de eso", aseguró Flavio Di Francesco, broker de esa ciudad balnearia.



En Mar del Plata son un poco más cautos a la hora de definir el éxito que se puede llegar a avecinar el próximo fin de semana. "En febrero, la primera semana fue un poco floja, la segunda mejoró. Pero los números arrojan que carnaval va a ser lo mejor del mes", explicó Miguel Ángel Donsini, presidente del Colegio de Martilleros de esa ciudad. "Eso sí, la mayoría de la gente está pendiente del clima, por lo que las reservas se van a sentir sobre la fecha", agregó.



Según el Ente Municipal de Turismo (Emtur), de General Pueyrredón, para el fin de semana largo venidero las reservas hoteleras en Mar del Plata ya llegaron al 79,8%. El organismo precisó que durante febrero viajaron 648.707 turistas, quienes generaron una ocupación hotelera del 67,4%, sobre un total de 51.436 plazas disponibles. El titular del ente, Federico Scremin, en relación con estos datos, sostuvo que "si hacemos un análisis histórico, vemos que de las primeras quincenas de febrero en las que no hubo carnavales, esta es la mejor desde 2014, tanto en arribos como en ocupación hotelera".



¿Y qué pasa en el resto del país? Al momento, según las reservas realizadas a través de Airbnb, se registran más de 16.000 arribos de huéspedes argentinos a alojamientos dentro de la Argentina. Si bien como destino más elegido en cuanto a alquileres a través de la plataforma figura Mar del Plata, también aparecen bien posicionadas en el ránking Buenos Aires, Rosario y Córdoba.



"Las fechas que coinciden con el carnaval ya son los de mayor salida de todo el mes. Hay un 19% más de viajes ese fin de semana que el promedio del resto de febrero. En destinos de cabotaje se ve un aumento del 36% versus el promedio", aseguraron desde la agencia de viajes Avantrip.