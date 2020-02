Uruguay: Pese al impuesto del 30%, se mantuvo la cantidad de turistas argentinos

Las previsiones negativas que habían hecho el Gobierno uruguayo y los empresarios del sector turístico quedaron atrás: la cantidad de argentinos que viajó en enero a Uruguay para pasar las vacaciones se mantuvo estable. A pesar del impuesto del 30% para los gastos y reservas en el exterior, en enero llegaron a Uruguay 288.604 visitantes argentinos, un 0,7% más en comparación con el mismo mes del año anterior, cuando el número fue de 286.624.



Los funcionarios del país vecino hablan de un milagro. "Con la situación de la economía en Argentina y las medidas que se tomaron es casi un milagro que se hayan mantenido estos números", aseguró en conferencia de prensa el ministro interino de Turismo, Benjamín Liberoff. Los argentinos representaron el 65% del total de los turistas extranjeros que arribaron a Uruguay.



"Estas cifras lo que muestran es que todo lo que se hizo valió la pena. Demostramos que se podía venir a Uruguay y que no teníamos, a pesar de las dificultades económicas de Argentina, una situación por la cual se les hiciera imposible venir", destacó Liberoff a los medios uruguayos.



El ministro subrayó la capacidad de reacción del Mintur (Ministerio de Turismo uruguay) y de los empresarios privados ante el impuesto del 30% a la compra de dólares que se implementó en la Argentina, en el marco de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. "Me parece que es un logro extraordinario que hoy podamos decir que no bajó la cantidad de argentinos a pesar de la crisis económica y del 30%", se entusiasmó.



"Es evidente que después del impuesto PAIS esperábamos una temporada de verano muy complicada, pero las cifras oficiales indicaron que hubo más turistas que el año pasado. Hubo una una gran afluencia durante todo el mes de enero y, es cierto, con un cuidado mayor del gasto que otros años. Está claro que iba a ser así dada la situación en general", destacó Juan Martínez, presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur) en diálogo con Infobae. El empresario destacó que el destino más visitado fue Punta del Este, pero también destacó buena presencia de argentinos en Colonia, Piriápolis, Atlantida, La Paloma y las costas de Rocha.



"Tenemos ahora que ver las cifras de cómo cerramos el trimestre. Con el esfuerzo de todos al haber mantenido los beneficios al turismo, de no exportar impuestos y de haber disminuido los precios que hizo arrimar los precios en forma interesante y hay algunos elementos como las tarjetas prepagas, que anduvieron muy bien", indicó Martínez.



Para Uruguay, el turismo argentino es clave, ya que representa el 56% del turismo externo que reciben cada año y el 70% durante los meses de verano. "Es por eso que lo que más desea Uruguay siempre es que a la Argentina le vaya muy bien, económicamente y socialemente. El crecimiento de la Argentina significa en el turismo en particular un desarrollo muy importante, no solo en la venida de turistas o en el gasto sino también en la inversión que se genera en las costas de nuestro país", concluyó Martínez.



Como todas las temporadas, Punta del Este se ubicó como el principal destino de los turistas. Tres de cada diez turistas que llegaron a Uruguay ?argentinos y de otras nacionalidades? eligieron al principal balneario del país mientras que Montevideo se quedó con el 16%. La costa de Rocha fue el destino que tuvo un mayor aumento respecto al enero pasado y recibió un 10% más de visitantes, ubicándose como el tercer destino más visitado.



Con estos buenos números para el arranque del año, en Uruguay tienen ahora buenas perspectivas para el fin de semana de carnaval. Además de recibir más turistas argentinos, también creció la cantidad de turistas de otros países de la región: la llegada de brasileños creció un 6,8% respecto a enero de 2019.



Pero la mayor cantidad de turistas que recibió Uruguay no se tradujo en más ingresos. Punta del Este, por ejemplo, fue el balneario donde los turistas más gastaron, desembolsaron un total de USD 192 millones en enero, pero esa cantidad representó una disminución interanual de 6,4%.



"Desde el punto de vista del dinero pasó lo que todos podíamos prever que pasara: que iban a apretar el gasto", dijo Liberoff y sugirió a los operadores "visualizar que estamos en una situación de crisis" y no pensar "que estamos como en el récord de la temporada 2018".