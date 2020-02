Alberto Fernández pedirá al FMI "más plazo" para pagar la deuda

El presidente Alberto Fernández aseguró que el país "necesita más plazo" para pagar la deuda con el FMI y destacó que le "gustaría que el Fondo se comprometa con el crecimiento del país". También subrayó esta tarde que pretende y está "logrando un diálogo sensato" con el organismo de crédito.



"Quisiera y, creo que estamos logrando, tener un diálogo sensato con el Fondo para ver cómo podemos llegar a un acuerdo", apuntó el jefe de Estado en diálogo con Radio Rivadavia. Además, aseguró que el país no está "mal con el FMI" y consideró que la apreciación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre la deuda es "muy pertinente".



Al ser consultado respecto de las jubilaciones, consideró, con la suba de marzo, habrá personas que "cobrarán más de lo que hubieran cobrado con la fórmula anterior".



En cuanto a la bilateral con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el mandatario aseguró que no sabe si va "a poder ir" a Montevideo el próximo 1 de marzo porque coincide con la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. "Yo no sé si voy a poder ir porque ese día se inauguran las sesiones ordinarias del Congreso", expresó.



Fernández sostuvo que "intentará" viajar, pero si no puede, le propondrá a Bolsonaro "verlo al día siguiente". "Tengo muchísima confianza de que si no puedo ir ese día, le propondré vernos al día siguiente", sostuvo en una entrevista que tiene lugar en el despacho presidencial.



En otro tramo, Fernández dijo que "la Argentina no está en un buen momento" sino que "está en una situación muy difícil" por la economía. "En cada lugar donde fuimos, nos fuimos encontrando con los problemas esperados y otros que aparecían".