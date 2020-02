Vicentín pidió la apertura del concurso preventivo

Transcurridos más de 60 días de haber entrado en default por "estrés financiero", Vicentin solicitó esta mañana la apertura de su concurso preventivo. El pedido cayó en el juzgado de primera instancia distrito número 4 en lo civil y comercial, segunda nominación de Reconquista, en la provincia de Santa Fe.



En el sector, se rumoreaba desde hacía semanas que, finalizada la feria judicial, la cerealera buscaría salir de la situación en la que se halla inmersa a través de una convocatoria de acreedores.



Aunque al comienzo la firma agropecuaria dijo que evitaría esta salida, la semana pasada cambió de estrategia y dio señales de que esto ocurriría en cuestión de días. La aceitera hizo circular un comunicado en el que anticipó que le pondría fin a su crisis "cualquiera sea la figura legal aplicable".



En el mercado granario, aseguran que el recurso fue presentado para evitar un posible aluvión de nuevos pedidos de quiebra contra la empresa, luego del primero que realizó el jueves Gagliardo Agrícola Ganadera (Gagsa), del grupo JRG. La semana pasada, una decena de empresas presentaron medidas cautelares en la Justicia santafesina para intentar cobrar sus acreencias y se esperaba que se produjeran nuevas solicitudes de embargo.



Ahora, la compañía busca proteger sus activos y ganar tiempo para negociar con los acreedores su pasivo, que ya supera los u$s 1300 millones (se divide en u$s 1000 millones con bancos y u$s 350 con proveedores agrícolas).



"Pueden pasar unas semanas hasta que se defina si queda o no firme el concurso. En ese período, Vicentin buscará ganar más adeptos. Conciliar las partes es complejo y hay algunos que rechazaron la propuesta que la empresa les hizo", remarcó un conocedor del tema.



En este sentido, fuentes cercanas al proceso indicaron que la firma mantendrá los términos de su oferta de Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) tal cual expresó a fines de enero, aunque ahora deberá obtener el aval de la Justicia. "La intención de la presentación es blindar judicialmente a la empresa para continuar negociando, sostener las fuentes de trabajo, realizar nuevos acuerdos de fasón para que las plantas se reactiven a la brevedad (que siguen paralizadas) y, a la par, sumar adherentes a la propuesta para así cerrar los acuerdos", sostuvo la misma fuente.



De esta manera, Vicentin buscará la aprobación de tres acuerdos: uno con los acreedores comerciales (correacopios y productores a los que les compró materia prima y no les abonó), del que ya se conocieron detalles el 24 de enero pasado; otro con los bancos nacionales y otro con los acreedores de la banca internacional.



El Banco Nación, el Ciudad, el BICE y el Bapro ya se reunieron para coordinar una estrategia en común y acordaron designar un veedor único en el concurso. Según Eduardo Hecker, titular del Nación, la entidad busca "cobrar la mayor suma posible". "El objetivo es recuperar el crédito que se le otorgó para realizar otros préstamos. La idea es dar más créditos a empresas de menor talla", señaló el presidente del banco público nacional.



"Los bancos son clave en la negociación, dado que la mayor deuda de Vicentin es con estas entidades (el Nación es el principal acreedor, ya que le otorgó un crédito por $ 18.000 millones). Si se logra el quórum, se levanta el concurso y se formaliza el acuerdo", comentaron. Para que eso suceda, se necesita la aceptación del 66,6% del monto adeudado y al menos el 51% de la aprobación de los acreedores.



Al respecto, fuentes allegadas a la compañía aclararon que el pedido de la apertura del concurso se hizo con el objetivo de "seguir negociando en un marco jurídico más amigable" y que "la intención es llegar a un acuerdo lo antes posible para salir de esta figura rápidamente". "Las premisas siguen siendo las mismas que se comunicaron recientemente", enfatizaron.



"No se abandonarán los pasos ya dados para alcanzar la culminación del plan de acción delineado en el comunicado del 5 de febrero, a cuyo fin Vicentin se propone seguir trabajando con sus proveedores granarios sobre la base de las condiciones ya planteadas, como así también mantener las conversaciones con el Banco Nación y las otras instituciones financieras", aseguró el directorio del holding en un texto que hizo circular.



"Queremos rehabilitar la operatoria industrial y comercial, y concretar una restructuración de los pasivos en condiciones y términos que sean

mutuamente fructíferos para acreedores y para la empresa. Todo ello con el objeto de llegar a un acuerdo general apoyado en un plan de negocios sustentable", manifestó, y agregó: "Esperamos contar con el apoyo y la comprensión para atravesar exitosamente esta dificil coyuntura y recuperar la dinámica de trabajo y producción para todas las comunidades con las cuales interactuamos en nuestros 90 años de trayectoria empresaria".



En las próximas horas, se tratará en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) la suspensión de la firma. "El reglamento establece expresamente en su artículo 10° que la presentación a concurso preventivo de una compañía operadora implica la suspensión de la misma para operar en la BCR hasta tanto se logre la homologación del acuerdo de acreedores. En ese marco, la mesa ejecutiva de la bolsa tratará esta tarde el tema", aseguró Daniel Nasini, presidente de BCR.



Al día siguiente de que se generara el primer pedido de quiebra contra Vicentin, se produjo el desplome de un correacopio importante de Rosario: Guardati Torti anunció el viernes que entraba en cesación de pago, como consecuencia de las dificultades financieras que enfrenta la agroexportadora, sumado a las dificultades macroeconómicas del país y el reperfilamiento de Letes tras las PASO.

Cronista.com.