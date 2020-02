Concesionarios de autos usados aseguran que el 0km es "inalcanzable"

Las ventas de autos usados arrancaron el año con un alza del 3,2%, con 153.413 unidades, informó la Cámara del Comercio Automotor.



En enero del 2019 se habían comercializado un total de 148.616 vehículos.



Si se compara con diciembre de 2019, cuando se vendieron 140.468 unidades, la suba fue del 9,22%.



El secretario de la Cámara del Comercio Automotor, Alejandro Lamas, destacó que "comenzó el 2020 como terminó 2019, con crecimiento del mercado de autos usados".



"No es poco teniendo en cuenta el contexto macroeconómico que vive el país. Hoy la gente se está volcando a la compra de autos seminuevos porque se le hace imposible llegar al 0km", señaló Lamas.



Advirtió que este crecimiento que viene sostenido hace varios meses, puede detenerse porque "si no se reactiva el mercado de autos nuevos va a dejar de incorporarse stock al circuito normal de compraventa, provocando faltante de unidades para su recambio".



"Esto significará, como ya lo hemos visto, que haya demanda pero no oferta", alertó Lamas.



El directivo insistió en que "la financiación es una herramienta clave y fundamental para los momentos de crisis".



"Sabemos que el gobierno, en este momento, no puede tendernos una mano en nuestra problemática. Debería ser la hora que los bancos y el sistema financiero en su conjunto aúnen esfuerzos para ofrecer líneas de crédito accesibles para el sector. El mercado y el público sin duda lo verían con buenos ojos", señaló.



Las provincias que más subieron sus ventas en enero:



Mendoza: 11,57%.

Entre Ríos: 10,89%.

Córdoba: 8,83%.

Misiones: 7,03%.

La Pampa: 6,80%.

Santa Fe: 6,62%.

Neuquén: 4,78%.

San Luis: 4,42%.

Tucumán: 3,60%.

Pcia. Bs. As.: 2,65%.

Corrientes: 2,05%.

Chubut: 1,50%.

Salta: 0,15%.

San Juan: 0,009%.



Las provincias que más bajaron sus ventas en enero:



Tierra del Fuego: 13,22%.

Formosa: 10,27%.

Santa Cruz: 9,65%.

La Rioja: 7,93%.

Santiago del Estero: 7,24%.

Jujuy: 4,98%.

Río Negro: 3,35%.

CABA: 3,26%.

Chaco: 2,76%.

Catamarca: 2,33%.