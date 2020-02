Comerciantes afectados por paro de colectivos urbanos: "Hay menos movimiento"

Algunos testimonios de comerciantes:

Luego del paro que este viernes resolvió implementar la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ante el retraso de pagos de Buses Paraná, que integran Ersa Urbano y Transporte Mariano Moreno, la Secretaría de Trabajo intervino en el conflicto y dictó la conciliación obligatoria. No obstante, desde UTA afirmaron que no los notificaron. De esta manera, Paraná y el área metropolitana, siguen sin transporte urbano. En el medio quedan los usuarios que continúan sin el servicio."Prácticamente no ha entrado nadie" al comercio, dijo una mujer que estaba al frente del kiosco. En el mismo sentido, opinó: "Creo que hoy la gente sólo sale si tiene una necesidad de hacerlo; es una desolación total".Desde un local de venta de calzado afirmaron a Elonce Tv que estos días son "claves" ya que los clientes han comenzado a adquirir "toda la línea colegial, en deportivas", aunque con el paro de colectivos la gente no ha salid de sus casas. Desde ayer que se ve que hay menos gente, transitando. Está muy 'tranquila' la ciudad"."Creo que un 30 o 40 % ha mermado la actividad comercial", destacó el titular del local.Desde un comercio afirmaron que "casi no conviene" abrir las puertas del local ya que "se prende el aire, consumimos más energía que lo que entra en ventas. No sé si vamos a abrir a la tarde". La mujer que atiende el kiosco contó que "la gente está muy enojada por que el paro les resultó 'sorpresivo`. Ayer viernes venía gente por la noche a cargar la SUBE después de haber salido de trabajar y se enteraba por nosotros que no andaban los coles ".