Billetes de 5 pesos, un "problema": Indican que "faltan monedas" para dar vuelto

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió extender un mes todo el calendario de salida de circulación de los billetes de 5 pesos. Por lo tanto, hasta el 29 de febrero, estos billetes se podrán seguir usando en todos los negocios y comercios del país para cualquier transacción.



Asimismo, hasta el 31 de marzo, los bancos deberán canjear los billetes de 5 pesos o acreditarlos en cuentas. Se pueden juntar varios y canjearlos por billetes de mayor denominación.



Un comerciante contó a Elonce TV que "la gente nos trae los billetes y compra con los de 5 pesos, para desprenderse. No tenemos monedas de cinco pesos ni diez pesos. No tengo cómo dar vuelto. A veces doy caramelos, muchos ya salen cinco pesos".



"La gente entiende este problema. Se deshacen de los cinco pesos, los traen porque saben que salen de circulación. Ahora hay escasez de billetes de 50 pesos y de 10 pesos. Monedas no circulan muchas", remarcó.



Para el vendedor "esto es una complicación porque la gente trae billetes de cinco pesos y algunos proveedores ya no aceptan". Elonce.com