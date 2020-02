El déficit comercial con Brasil fue de casi u$s 20 millones en enero

La Argentina tuvo en enero un leve déficit comercial con Brasil, debido a la caída en las exportaciones frente a un estancamiento de las importaciones, luego de un semestre con saldo positivo.



Según informes privados, en enero la Argentina registró con Brasil un déficit comercial de 18 millones de dólares contra un superávit de 120 millones de igual período del año pasado.



"Más allá de este deterioro, al incluir en la comparación el resultado de enero 2018 (485 millones de dólares), se observa el efecto base de comparación; por lo tanto, nuestra performance no fue tan negativa como parecería a priori", indicó en su estudio la consultora Ecolatina



Agregó que "la reversión del saldo respondió a la caída exportadora (16,5% interanual), ya que las importaciones se mantuvieron virtualmente estancadas en la comparación interanual (0,3% i.a.)".



Según el estudio, la baja en los envíos a Brasil fue significativa, al punto tal que las ventas externas a este destino alcanzaron su menor valor desde marzo de 2017 y un piso para el mes de enero desde 2016.



"Dos factores fueron claves para esta dinámica. Por un lado, que la demanda de la principal economía del Mercosur no terminara de despegar. Por el otro, la depreciación nominal del Real en un país con baja inflación, encareciendo relativamente a nuestros bienes respecto de los brasileños", añadió.



Para la consultora ABECEB y en base a los datos del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil (MDIC), las exportaciones totalizaron un valor de 662 millones de dólares en enero, mientras que las importaciones alcanzaron los 680 millones.



Con este resultado, el déficit comercial de enero implica un deterioro de 138 millones de dólares respecto al superávit de 120 millones registrado en igual mes de 2019.



Por su parte, para la Cámara Argentina de Comercio (CAC), el intercambio entre ambas economías se contrajo un 8,8% en la comparación interanual.



El comercio bilateral entre Argentina y Brasil totalizó u$s 1.342 millones en enero 2020, resultando un 8,8% inferior al valor obtenido el año anterior, consecuencia de la contracción de las exportaciones argentinas hacia Brasil (16,8%) y del leve incremento de las importaciones desde aquel destino (0,7%), que sumaron u$s 662 millones y u$s 680 millones, respectivamente.



"La baja de las exportaciones de Argentina hacia Brasil (16,8%) correspondió a vehículos automotores de pasajeros, vehículos de carga y polímeros plásticos, mientras que la suba en las importaciones argentinas (0,7%) se explicó principalmente por alcoholes acíclicos y derivados, máquinas y aparatos para uso agrícola y máquinas de manipulación de carga", explicó la CAC.