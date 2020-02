Inesperado derrumbe del patentamiento de autos en enero: 25,6% abajo

"Los patentamientos de enero alcanzaron un nivel de derrumbe que nadie preveía", advirtió la entidad. La cantidad de vehículos patentados durante enero ascendió a 44.717 unidades, un 109% más que el nivel alcanzado en diciembre pasado, mes en el que se habían registrados 21.346, pero 25,6% menos en la comparación interanual, ya que en enero de 2019 se habían patentado 60.108.



Estas cifras permitirían proyectar un año de 342.240 unidades, respecto de las 460.000 de 2019, lo que "afectaría la recaudación tributaria en 1.166 millones de dólares", advirtió ACARA.



Hay que remontarse a 16 años atrás para encontrar una cifra menor, cuando se patentaron 30.919 0km. En 2005, el número había llegado a 51.026 vehículos.



De esta manera, se mantiene la tendencia negativa de la demanda que acompañó todo el 2019, con el agravante de que este mal comienzo hace presumir que el 2020 se encamina a ser peor. Falta mucho por recorrer y, en algún momento, el gobierno deberá implementar medidas que alienten el consumo.



El problema es si estarán dirigidas a segmentos como el automotor. Hasta ahora, la suba de impuestos estuvo dirigida a los sectores medios y altos que son los que, principalmente, compran autos. De no haber ningún tipo de estímulo, el mercado podría caer por debajo de las 400.000 unidades contras las 460.000 del 2020, cifra que ya era mala.



El dato de enero no es menor ya que representa el mes más importante del año en patentamientos. El promedio de los últimos 16 años señalan que el primer mes del año concentra el 12,8% de las operaciones. Si se mantiene esta relación, la cifra final tendría que ser 350.000 vehículos anuales. Sin embargo, en el sector esperan que el segundo semestre mejore y no se llegue a un volumen tan bajo.