Las plantas de Vicentín continuarán paralizadas durante febrero

Las plantas se frenaron días después que la aceitera entró en cesación de pagos, a comienzos de diciembre de 2019.de las fábricas por una quincena más, hasta el 3 de febrero.No obstante, los operarios, que permanecen en calidad de "guardias pasivas", no se reintegrarán a sus puestos de trabajo la semana próxima y seguirán en igual condición hasta que la empresa establezca lo contrario o se alcance un acuerdo en relación a cómo salir de la crisis."El 3 de febrero se renovarán las guardias pasivas por todo el mes de febrero sin pérdida de remuneración", apuntaron desde el holding, que acumula una deuda superior a u$s 1300 millones. Asimismo, la compañía le informó a los empleados que "sigue buscando una salida a la compleja situación económica por la que atraviesa"."La época del año hace que estos procesos sean particularmente mucho más lentos de lo que desearíamos", resaltaron las cabezas de la firma agroindustrial, y agregaron: "Es necesario tiempo para cerrar las negociaciones".Hace 10 días, Vicentin llegó a un acuerdo con firmas colegas para reactivar temporalmente una de sus plantas, situada en la ciudad de San Lorenzo, en las cercanías de Rosario. El contrato de fasón con otros cuatro gigantes del sector ? Molinos, AGD, Bunge y Dreyfus? le permitirá a la agroexportadora moler durante un mes 150.000 toneladas de girasol.Sin embargo,"No resulta una solución definitiva a los problemas financieros que atraviesa el grupo santafesino", sostuvo una fuente cercana al proceso, y añadió que "además de reactivar el establecimiento de Ricardone, el fasón hace que la rueda siga girando y no que se interrumpa la cadena de pagos, evitando que el mercado del girasol no se vea tan perjudicado por la situación, ya que Vicentin representa casi el 50% del segmento".El panorama se complica día a día. Esta semana, los productores, acopios y otros proveedores comerciales rechazaron el anticipo de plan de pago que les adelantó la compañía el viernes pasado, del que aún resta conocer los detalles.Según Nicolás Galli, vocero de "Sumando Cabezas", la iniciativa que conformaron días atrás acreedores del mercado granario con el objetivo de armar un frente común para negociar con la aceitera, el grupo ya reunió a más de 150 damnificados del sector por la crisis de la agroexportadora, pero "a ningún miembro le pareció buena la propuesta que la empresa acercó".La semana pasada, la relación con el Banco Nación, su principal acreedor de la banca local (la deuda con él asciende a más de $ 18.000 millones), se tensionó, cuando las nuevas autoridades de la entidad difundieron un lapidario informe en el que pusieron en tela de juicio el default de la empresa y aseguraron que su rojo no justifica su estado actual.Cronista.com.