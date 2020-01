El FMI no difundió sus nuevas proyecciones sobre Argentina: "Iba a ser incierta"

"La decisión de omitir a la Argentina fue dado el entorno de incertidumbre y las definiciones que esperamos se vayan dando en las próximas semanas. Decidimos no actualizar los pronósticos esta vez. Los pronósticos que tenemos son los que hicimos en octubre y no los hemos modificado. Fue una decisión práctica. Debido al alto grado de incertidumbre decidimos esperar y hacer una proyección con mejor información para el ciclo de revisión de previsiones en las reuniones de primavera", explicó Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.



En el informe de actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial, difundido este miércoles por el organismo multilateral de crédito mantuvo idénticas proyecciones para el país que las realizadas en octubre último, en las que se prevé que la economía caerá 1,3 por ciento este año.



Werner recordó que aquellos cálculos se hicieron ante acontecimientos como la "imposición de los controles de capital" y "el anuncio del reperfilamiento que se hizo de la deuda en esa época" que, consideró, marcaron el "inicio de cierta estabilidad en los mercados financieros".



"En ese momento se veía que las variables macroeconómicas, algunas de ellas se venían estabilizado. Cuando ves la evolución trimestral del producto, etc. Pero sí es información vieja, que ha perdido validez, pero sentimos que en este momento una actualización de las proyecciones iba a ser tremendamente incierta e iba a generar mayor incertidumbre", agregó.



En cuanto a la evolución de la región, se espera un repunte de 1,6% en 2020 y de 2,3% en 2021, "impulsado por una reactivación gradual del crecimiento mundial y de los precios de las materias primas".



Pero también por "un continuo apoyo de la política monetaria, una menor incertidumbre en torno a las políticas económicas, y una recuperación paulatina de las economías estresadas", expresó Werner.



Sin embargo, Werner advirtió que continúan los desafíos regionales, y remarcó que "la fuerte incertidumbre en torno a las políticas económicas en algunos de los principales países de América Latina sigue limitando el crecimiento".



A modo de ejemplo, indicó que "la incertidumbre acerca del rumbo de las reformas y las políticas económicas en Brasil y México probablemente contribuyó a la desaceleración del crecimiento del PBI real y la inversión en 2019", si bien consideró que "las señales en estos países se están revirtiendo hacia una recuperación".



Asimismo, sostuvo que la "continuidad del rebalanceo económico en las economías estresadas que experimentaron frenadas bruscas de los flujos de capital en 2018-19 (Argentina, Ecuador) ha ayudado a restaurar los equilibrios internos y externos", pero alertó que "también ha contenido el crecimiento".