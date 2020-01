Ingresarán más de $13 millones mensuales a Gualeguaychú por la Tarjeta Alimentar

Foto: Ilustrativa

En el marco del plan Argentina contra el Hambre, comenzaron a entregarse las tarjetas con fondos para comprar artículos de primera necesidad. A la ciudad llegarán entre marzo y abril, y alcanzará a unos 2700 beneficiarios. No descartan sumar a los comercios de barrio para expender alimentos.



El plan de emergencia alimentaria fue uno de los primeros anuncios realizados por el gobierno nacional. Inmediatamente cosecharon adhesiones y también críticas por la calidad de los alimentos a los que se puede acceder.



De todos modos, desde el Ministerio de Desarrollo Social se sigue avanzando para perfeccionar el proyecto que ya se instauró en ciudades como Concordia y en provincias como Chaco.



En la ciudad, se lanzará el próximo jueves el nuevo Consejo de Argentina y Gualeguaychú contra el hambre, donde se invitó a las instituciones a formar parte de una mesa de trabajo para abordar la problemática.



En Concordia se entregaron 6.394 unidades, que representan el 93% del total. Están destinadas a madres y padres con hijos e hijas de hasta 6 años que reciben la AUH (Asignación Universal por Hijo); embarazadas a partir de los tres meses de gestación y personas con discapacidad, que reciben la AUH.



Cómo será en Gualeguaychú



En nuestra ciudad las tarjetas se entregarán entre los meses de marzo y abril a los padres que reciben asignaciones por sus hijos de 0 a 6 años de edad, personas con discapacidad y embarazadas.



Se estima que los beneficiarios son aproximadamente 2700 que recibirán entre 4 mil y 6 mil pesos.



Según informaron desde el Ministerio de Desarrollo de la Nación, la tarjeta alimentar se recargará el tercer viernes de cada mes. Será a través de una acreditación directa en la cuenta del beneficiario: 4 mil pesos para familias con 1 hijo y 6 mil pesos para familias con 2 o más hijos.



Con estos números, y tomando un promedio de 5 mil pesos mensuales por beneficiario, a Gualeguaychú ingresarán 13.500.000 pesos por mes. Este dinero se distribuirá en supermercados, por lo que reactivará en buena medida la economía local.



Además, se avanza en el objetivo de sumar almacenes habilitados y con posnet para que ese dinero también pueda circular en los comercios del barrio. Otro de los puntos a evaluar, es la posibilidad de adherir a emprendedores que trabajan en huertas ecológicas como ya ocurrió en otras localidades de provincia de Buenos Aires.



En cuanto a la entrega de las tarjetas, informaron que no intervendrá ni el Municipio, ni Anses; solo será el Banco Nación el que tome intervención en informar y entregar las tarjetas. No habrá intermediarios ni gestores.



Asimismo, es importante que los beneficiarios tengan toda la documentación de su AUH al día; es decir, entregados los boletines escolares y los certificados de vacunación al día, para que la tarjeta sea otorgada oportunamente.



¿Qué es la tarjeta Alimentar?



Es un instrumento para que todos accedan a la canasta básica alimentaria. Permite comprar todo tipo de alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas.



Su implementación será automática a partir del cruce de datos entre ANSES y AUH, por lo que no hace falta realizar ningún trámite. Cuando una mujer está en el tercer mes de embarazo, ingresa al sistema; y cuando su hijo o hija cumple siete años, sale del sistema de manera automática. ANSES dará aviso por teléfono o mensaje de texto al número que está registrado en su base de datos.



El tercer viernes de cada mes la tarjeta se recargará de manera automática y no se permitirá extraer dinero en efectivo.



Esta política se irá implementando por etapas en todo el país y no reemplaza ningún programa existente. Es un refuerzo alimentario complementario.



¿Dónde retiro la tarjeta? Los interesados en conocer si forman parte del plan pueden ingresar a tarjetaalimentaria.argentina.gob.ar e introducir su DNI. (El Día)