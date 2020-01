Para CAME, la Ley de Góndolas es "un instrumento decisivo" para consumidores y pymes



La entidad que nuclea a las pequeñas y medianas empresas expresó su apoyo al proyecto que cuenta con media sanción de Diputados. Manifestaron que la ley busca evitar "prácticas abusivas".





La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó este martes su apoyo a la Ley de Góndolas e insistió en la necesidad de retomar el debate en el Congreso para su aprobación definitiva. La entidad señaló que se trata de "un instrumento decisivo no sólo para el consumidor" que busca evitar "prácticas abusivas".



La organización dio a conocer nuevamente su postura respecto al proyecto que en noviembre obtuvo media sanción en Diputados y que todavía resta ser debatida en la cámara alta. La iniciativa que el presidente Alberto Fernández pretende aprobar en el Senado durante extraordinarias establece que en una góndola deben competir como mínimo cinco empresas y que ninguna pueda tener más del 30% del espacio, entre otros puntos.



"La 'Ley de Góndolas' aparece como un instrumento decisivo no sólo para el consumidor, sino también para las PyMES, porque además del espacio en la góndola se busca también evitar aquellas prácticas abusivas que por muchos años tuvieron lugar", dijeron en un comunicado.



En ese sentido expresaron su apoyo al proyecto y señalaron los puntos a incluir en la futura reglamentación para acentuar la proyección de las PyMES proveedoras de los supermercados.



Por un lado, pidieron la existencia de un espacio para las pymes estableciendo "un mínimo de 3 empresas proveedoras por categoría". Además, propusieron que las marcas fabricadas por cuenta y orden de supermercados (marcas blancas) "no computen para la ocupación del espacio reservado para MiPyMES", aunque sean producidas por pymes.



Asimismo, en cuanto al plazo de 60 días de pago, solicitaron que este implique la acreditación efectiva en ese término y no represente la entrega de un pago diferido que aplace dicho período. Por último, requirieron "esquemas logísticos flexibles y adecuados" para evitar condicionamiento por parte de las cadenas de supermercados.



En cuanto a las acusaciones respecto a la imposibilidad de implementar la ley, desde CAME rechazaron las mismas y consideraron que "se trata de una medida reparadora que busca fomentar la competencia y generar oportunidades para los eslabones más débiles de la cadena de comercialización, históricamente excluidos de las góndolas".



Por otro lado, el empresario Víctor Fera, dueño de la cadena mayorista Maxiconsumo, estimó este martes en diálogo con Radio La Red que con la sanción de la Ley de Góndolas, podría bajar los precios de hasta 15 mil productos.



"Si hay una Ley de Góndolas que permita que las pymes compitan con las grandes empresas, van a bajar los precios de 10 a 15 mil artículos", consideró el empresario. A su criterio, esa ley "ayudaría a combatir la inflación porque bajarían los precios".