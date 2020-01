Después de Navidad, el precio de los celulares bajó 20%

En diciembre el consumo suele verse incentivado por las promociones y descuentos que buscan captar ventas navideñas. Pero Argentina es el mundo del revés: los celulares hoy están en promedio un 20% más baratos que un mes atrás. "Enero suele ser un mes muy quieto en cuanto a ventas y buscan incentivarlas a través de rebajas", atribuyó a este fenómeno Santiago Botta, del sitio Comparacity, que evalúa el comportamiento de los precios en el último mes.



No sorprende que las empresas de electrodomésticos generen descuentos engañosos para motivar las ventas navideñas. "En otros países cuando llegan las fiestas se hacen descuentos reales e importantes, pero lamentablemente acá los empresarios suben los precios", agregó Botta.



Por ejemplo, el modelo Motorola G7 Negro costaba en la semana de Navidad $20.400; hoy ese mismo modelo se consigue por $16.600, un 23% menos en sólo 30 días. "Observamos este comportamiento en todo el rubro celulares; los precios parecen locos; lo atribuimos a la estacionalidad y estrategias para incentivar las ventas", concluyó Botta.



Otro de los modelos que experimentó un cambio tan considerable en su precio es el Motorola Moto G7, que hace un mes se ofrecía en las principales tiendas de electrodomésticos a un valor de $20.000 y hoy ese precio descendió un 20% y llega a valer $16.600.



La baja de los precios no se debe a la situación económica. Es que los valores analizados son luego de la asunción de Alberto Fernández como presidente y la moneda estadounidense se mantuvo estable en los últimos 30 días. Aunque es cierto que el flamante Gobierno instaló el dólar turista con un recargo del 30%, pero nada modifica a la industria electrónica.



Lo curioso es que este fenómeno no ocurre en todos los artículos de tecnología, sino puntualmente en la telefonía móvil. Por ejemplo, según los datos brindados por Comparacity, en promedio las tablets no modificaron sus precios en el último mes.



"Los celulares son un rubro fuerte en las fiestas; se suele promocionar para estas fechas, por eso el cambio de los precios es tan notorio en estos aparatos", concluyó, por su parte, Santiago Botta.



Según los últimos datos difundidos por el INDEC, en noviembre las ventas en centros comerciales alcanzaron $14.967,8 millones (a precios corrientes), lo que representa un incremento del 58,8% interanual. A precios constantes, registraron ventas por $6.056,1 millones: una suba del 4% respecto al mismo mes del año anterior, un pequeño signo de recuperación que creen se repetirá en diciembre, motivados por las fiestas.



Ya los datos del INDEC mostraron un incremento en los precios que comenzó en noviembre. "Los grupos de artículos con aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior son: "Electrónicos y artículos para el hogar", 98,1%"; sostuvieron desde el organismo.



Lo que queda claro es que ante la baja del consumo en enero, surgen nuevamente los descuentos y promociones (algo que no pasó en las semana previa a la Navidad).