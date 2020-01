El FMI calificó de "positiva" la reunión con el Ministro de Economía

Tras casi dos horas de negociaciones en Nueva York, el organismo multilateral dijo que empezaron a "elaborar los pasos a seguir".



La Argentina empezó así a renegociar la devolución de los US$ 44.000 millones que el organismo prestó al país.



El acuerdo stand by alcanzaba los US$ 57.000 millones, pero el gobierno de Alberto Fernández ya aclaró que no pretende recibir los US$ 13.000 millones aún pendientes de desembolso.



El objetivo del gobierno argentino es refinanciar a unos diez años el préstamo que fue pactado inicialmente a dos durante la gestión de Mauricio Macri.



El jefe de la misión del FMI para Argentina, Luis Cubeddu, consideró "bastante constructivo y productivo" el encuentro con Guzmán.

Estuvimos más de una hora", destacó Cubeddu a la salida del consulado argentino en Nueva York y dijo que "dentro de todo, extremadamente positivo", en referencia al cónclave.



Agregó que tuvieron una "muy buena conversación y comenzamos a elaborar los pasos a seguir".

Además de Cubeddu, Guzmán se encontró en el consulado argentino en Nueva York con Julie Kozack, directora adjunta del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI.



Con Cubeddu, jefe de la misión del FMI para Argentina, Guzmán mantiene un diálogo fluido.

El primero en llegar al consulado fue Sergio Chodos, quien hace poco asumió como representante del Cono Sur en el board del Fondo.

La renegociación de la deuda argentina es una de las principales prioridades del gobierno argentino.