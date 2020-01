El coronavirus "enferma" a los mercados: caen las bolsas del mundo y el petróleo

Los efectos del coronavirus chino, que ya dejó al menos 80 muertos, continúan teniendo efectos negativos en los mercados del mundo. El impacto de la propagación de la enfermedad hizo que la semana comenzara con bajas en las bolsas, fuerte caída del petróleo y suba del oro.



Las acciones caían más de un 1% este lunes en Estados Unidos ante la inquietud de los inversores por las consecuencias económicas del brote de coronavirus, que provocó la extensión de las festividades del Año Nuevo Lunar y que las empresas cerraran algunas operaciones.



El Promedio Industrial Dow Jones bajaba un 1,2%; mientras que el S&P 500 caía un 1,2%. El Nasdaq, en tanto, perdía un 1,5%.



El referencial S&P500 se alejó de máximos históricos la semana pasada luego de que China bloqueó varias ciudades y limitó los viajes, lo que hizo recordar a los inversores el mortal virus SARS que dejó casi 800 muertos en 2002-2003 y generó costos de miles de millones para la economía mundial.



Las acciones relacionadas con los viajes -entre ellas las de aerolíneas, casinos y hoteles- eran las más afectadas en Wall Street, mientras que los papeles de las grandes tecnológicas, que disfrutaron de una fuerte recuperación recientemente, también arrastraban a los mercados.



Apple Inc, Microsoft Corp, Alphabet Inc y Amazon.com Inc bajaban entre 1,5% y 2,6%.



El número de muertos por el brote surgido en China aumentó a 81 el lunes y se han confirmado un pequeño número de casos relacionados con personas que viajaron desde Wuhan en más de 10 países, incluidos Tailandia, Francia, Japón y Estados Unidos.



El indicador del miedo en Wall Street, el índice de volatilidad CBOE, saltó a su nivel más alto desde el 10 de octubre.



"El coronavirus (...) solo elevará la volatilidad debido a la incertidumbre", escribió David Bahnsen, director de inversiones de The Bahnsen Group, en una nota a clientes. "El Dow ha subido impresionantes 3.000 puntos en poco más de tres meses; apenas necesita una excusa para que la volatilidad suba".



La prisa por conseguir activos seguros hundió los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a mínimos de tres meses, presionando las acciones de Bank of America Corp , Citigroup Inc y JPMorgan Chase & Co. Bolsas del mundo Las acciones mundiales caían a su nivel más bajo en dos semanas por el aumento de la preocupación por el impacto económico de la propagación del coronavirus chino, en medio de un alza de la demanda de activos seguros como el yen y los bonos del Tesoro estadounidense.



La cifra de muertes por el brote del coronavirus se elevó a 81 y la enfermedad se ha propagado ya por más de 10 países, incluidos Francia, Japón y Estados Unidos. Algunos expertos sanitarios han puesto en duda que China pueda contener la epidemia.



El índice de acciones mundiales de MSCI, que incluye títulos de 47 países, cedía un 0,42%, hasta su mínimo desde el 13 de enero.



En Europa, las bolsas caían siguiendo la estela de sus pares asiáticas. El índice paneuropeo STOXX 600 perdía un 2%, su cota más reducida en varios meses.



Las acciones de compañías mineras se desplomaban un 3,1%, presionadas por su exposición a China, liderando los declives entre los principales subsectores europeos.



"El coronavirus genera un impacto económico y financiero. Aún hay que analizar su magnitud, pero podría ser la chispa para un largamente demorado ajuste en los mercados de capital", dijo en una nota a sus clientes Marc Chandler, estratega jefe de mercados en Bannockburn Securities.



En Asia, el promedio japonés Nikkei perdió un 2%, su mayor desplome diario en cinco meses. Los futuros mini del índice S&P 500 de Wall Street cedían un 0,9%, tras caer un 1,3% más temprano en las operaciones en Asia.



"Con la mayoría de los mercados asiáticos cerrados, los inversores de dinero rápido están comprando activos sin riesgo como los bonos y vendiendo en el Nikkei", dijo Masahiko Loo, de Alliance Bernstein. "Creo que esto seguirá así esta semana, hasta que los mercados chinos reanuden las operaciones la próxima semana y ceda el brote del coronavirus".



El índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico excluyendo Japón perdía un 0,45%, aunque los mercados en China, Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur, Singapur y Australia estaban cerrados el lunes.



En el mercado cambiario, el yen se fortalecía un 0,5%, a 108,73 unidades por dólar, su máximo en dos semanas y media. El euro operaba a 1,1031 dólares, mejorando el mínimo de ocho semanas de 1,1019 dólares del viernes. Petróleo y oro

Los precios del oro tocaban máximos de dos semanas, mientras los del crudo retrocedían más de un 2%, tocando mínimos de varios meses.



El oro al contado avanzaba un 0,5%, a 1.577,93 dólares la onza, tras haber subido hasta un 1%, su nivel más alto desde el 8 de enero, a 1.586,42 dólares.



Los futuros del oro en Estados Unidos mejoraban un 0,3%, a 1.576,50 dólares.



El crudo referencial internacional Brent perdía 1,49 dólares, o un 2,46%, a 59,20 dólares el barril, tras haber tocado los 58,68 dólares, su mínimo desde fines de octubre.



Por su parte, el precio internacional del petróleo retrocede un 3% y se ubica en US$ 58,08 el barril en Londres, el valor más bajo desde principios de noviembre pasado, a causa del temor que produce en los mercados el continuo avance del brote de coronavirus de China.



