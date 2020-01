Cavallo: "La mejor moneda para un país es la que quiere la gente"

"A veces me preguntan cuál es la mejor moneda para un país. Y yo digo la mejor moneda es la que la gente quiere y demanda", aseguró Domingo Felipe Cavallo en una entrevista a la televisión ecuatoriana.



El ex ministro de economía fue invitado por una universidad de ese país a dar una charla por los 20 años de la dolarización de la economía ecuatoriana.



"Aquí quedaba claro, en los años '90 y principios del 2000, que la gente demandaba el dólar, no el sucre. Si quería ahorrar, ahorraba en dólares porque veían que el sucre de desvalorizaba permanentemente", recordó Cavallo.



"Lo que hizo el presidente Yamil Mahuad fue darle a la gente lo que la gente quería, que era que se manejaran en dólares. A 20 años de esa decisión, queda claro que fue una buena decisión", dijo el ex ministro de economía argentino.



"Un buen sistema monetario o tener una moneda que la gente aprecia y demanda asegura que no haya inflación, pero no resuelve los problemas del país", aseguró el ex funcionario.



Cronista.com.