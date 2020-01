EE.UU dejó sin efecto los aranceles a las exportaciones de aluminio y acero

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, Felipe Solá, informó que finalmente las exportaciones argentinas de acero y aluminio a los Estados Unidos, que informó la administración de Donald Trump el último diciembre, no tendrán el 25% de aranceles. "Es una gran noticia", dijo el funcionario.



"Acabamos de haber sido dejados de lado, en el buen sentido, por una comunicación interna de la presidencia de los Estados Unidos con relación a este tema. Salió la lista de los países sancionados y no está la Argentina", contó el funcionario a Radio 10 y agregó: "Es una excelente noticia para la Argentina que sigan las cosas como están y no se la sancione con el 25% de arancel de ingreso a Estados unidos en acero y aluminio".



"Hace un mes tuvimos una medida del gobierno americano del punto de vista comercial con la que iban a subir el 25% de los aranceles a nuestras exportaciones de acero y aluminio, lo que para nosotros significaba una enorme perdida de puestos de trabajo", contó el funcionario a La Nación.



Solá atribuyó que la medida pudo ser rechazada por la posición del gobierno argentino: "Hay un mérito de esa Embajada y de los que trabajaron junto al Secretario de Comercio Exterior, por haber defendido con solidez al país. Hicimos una defensa muy sólida de nuestra posición", resaltó.



Consultado sobre si ya tuvo contactos con las cámaras empresariales del sector, Felipe Solá dijo: "No he tenido el tiempo de dialogar con las cámaras empresariales, pero están completamente informadas porque tienen su relación con la embajada argentina en Estados Unidos".