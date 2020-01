Banco Nación sostuvo que es "imposible que Argentina pueda pagar a acreedores"

"No soy de aquellos que le echan la culpa al Fondo. El país eligió a Mauricio Macri. Macri salió del Veraz, le dieron la tarjeta de crédito y se la pegó en la pera", analizó.



En ese sentido, evaluó que "hay voluntad del Fondo por entenderlo", mientras señaló: "No se trata de buscar enemigos, sino de cómo entre todos buscamos una solución lo menos dolorosa para todo el mundo, que no es una solución simpática".



"Hay tres puntos: capital, interés y plazos. Es imposible que la Argentina les pueda pagar a los acreedores y al mismo tiempo también es imposible que tenga un programa de desarrollo sostenido que le permita pagar si no empezamos a crecer", consideró.



En diálogo con CNN radio, enfatizó: "El modelo de creer en la deuda con más deuda para cubrir la deuda terminó mal en los ´90, con la crisis de 2011, y volvió a terminar mal con el peor Gobierno desde el regreso de la democracia, que fue el del ingeniero Mauricio Macri".



En ese escenario, aseguró que "ahora se busca un negociación en función de qué puede hacer".

NA