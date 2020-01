El dólar blue se mantuvo estable y el oficial cerró en $81,87

Por primera vez desde que se implementó el recargo para la compra de divisas en el mercado cambiario oficial, el dólar Contado con Liquidación -que utilizan los inversores para fugar divisas al exterior- se dispara $1,40 y opera a $83,05, por encima del "solidario" que cotiza a $81,89.



De esta manera, el dólar que se obtiene a partir de la compra y venta de acciones y bonos amplía su brecha con el dólar MULC al 38,2%. En simultáneo, el MEP avanza $1,1 a $81,41, por lo que el spread con el dólar mayorista se ubica en el 35,5%.



El dólar blue, por el contrario, cerró estable este jueves a $77,75, según el relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.



El analista Christian Buteler señaló a Ámbito que "es esperable que la cotización del dólar libre supere al valor oficial, sobre todo en medio de un cepo duro como el actual que permite sólo comprar u$s200 por mes".



Añadió: "Si la cotización oficial no había sido superada hasta ahora fue porque se registró una alta demanda de pesos en diciembre; hubo una dolarización importante antes de las elecciones presidenciales; y a que para el común de la gente la divisa está cara en relación con sus ingresos".



Buteler anticipó que "una vez que el efecto de esos tres factores se diluya, es esperable que el CCL, el MEP y el Blue superen al oficial con impuesto. Estimo que será para febrero".



El analista puntualizó que el dólar blue "está bastante atrasado en especial porque los ahorristas están liquidando en el circuito informal (que paga alrededor de $74), aquellos dólares que compraron previo a las elecciones. Hacerlo en el circuito formal, no tendría sentido porque los bancos están pagando $58". Mercado oficial El dólar solidario -que lleva el recargo del 30% para la compra de divisas destinadas al atesoramiento o turismo-, terminó estable a $81,87, dado que el oficial minorista cerró a $62,98, en agencias y bancos de la city porteña, de acuerdo al promedio de Ámbito.



A su vez, el billete en el Banco Nación se mantuvo a $63, mientras que en su canal electrónico se ubicó en $62,95.



En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa cerró casi estable a $60,08 en medio de una marcada estabilidad de los precios a lo largo de toda la rueda.



Los máximos se anotaron en $60,105, con las primeras operaciones pactadas, tres centavos y medio arriba de los valores registrados en el cierre previo. La paridad entre compradores y vendedores se tradujo en una marcada estabilidad de los precios que se mantuvo a lo largo de todo el día.



Puntuales predominio de la oferta ajustaron la corrección inicial y llevaron los valores a mínimos en los $60,075 en el último tramo de la sesión, un nivel que con pocas modificaciones se sostuvo hasta el cierre.



El volumen achicado (cayó 19% a u$s210 millones, el menor registrado desde el 2 de enero) debido "a que siguen siendo escasas las liquidciones de exportaciones en general, incluyendo a los cerealeros que no están en su ciclo de comercialización y tampoco los tienta el tipo de cambio", destacó el operador Fernando Izzo.



Del lado de las importaciones, añadió, "también hay menos volumen debido a las exigencias de las normas del ente regulador pese a que se fueron reduciendo, y al hecho de que muchas empresas están en receso por vacaciones".



El call operó estable y quedó a 42%. En swaps cambiarios se pactaron u$s60 millones para hacerse de pesos o colocarlos haciendo cruces de valor de este jueves contra los normales para liquidar el viernes y el lunes próximo. Mercado de futuros En el Rofex se operaron $129 millones (-16%), y donde volvieron a bajar todos los plazos a un promedio de 15 centavos. Enero, en este sentido, quedó operado en $60,60 y febrero a $62,56 con tasas de 39,49% y 40,72% respectivamente. Reservas del BCRA Por último, las reservas internacionales del Banco Central subieron u$s58 millones hasta los u$s45.418 millones.