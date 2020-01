Las exportaciones sumaron en todo el año US$ 65.115 millones y tuvieron un crecimiento interanual del 5,4%, mientras las importaciones llegaron a US$ 49.125 millones, con una caída del 25% en la misma comparación.



En diciembre pasado las ventas al exterior alcanzaron los US$ 5.374 millones y crecieron 0,7% respecto de igual mes del año anterior, y las importaciones llegaron a US$ 3.133 millones y cayeron un 20% respecto de igual mes del 2018.



El comercio exterior arrastra dieciséis meses de saldos positivos, mientras que en todo el 2018 las operaciones comerciales con el mundo habían dejado un déficit de US$ 3.701 millones.



