Ventas de cero kilómetros: Ofrecen nuevos descuentos de $40.000 a $90.000

Transcurrida más de la mitad de enero, el mercado automotor sigue en una pendiente que no encuentra piso con patentamientos que están el 35% abajo del inicio de 2019, un comienzo que ya había sido malo. La expectativa de llegar a las 50.000 unidades se derrumbaron al ritmo que se desaceleraba la demanda y la luz de alarma se encendió en el sector. Tal como se comportó la actividad durante la primera quincena, el volumen de operaciones totales, al final del mes, apenas superaría los 40.000 vehículos. Es por eso que fábricas y concesionarias decidieron darle un nuevo impulso al consumo con mayores incentivos a los compradores. Algunas marcas,. Estos descuentos se suman a los ya vigentes - en algunos casos de más de $200.000- rigen para algunos modelos puntuales y están dirigidos a las concesionarias que vendan por arriba del objetivo previsto.Es decir, por cada 0 km que supere esa meta recibirán un pago dentro de esos valores. Esto, obviamente, será trasladado al público. En otras concesionarias, como las de Toyota, estaban esperando la decisión de la fábrica sobre nuevos incentivos, por ejemplo, para el modelo Etios.Según el diario Ámbito Financiero , una recorrida por los autos más económicos de las principales marcas -tomando los precios bonificados que se consiguen en concesionarias - muestra que en cada una de estas empresas hay al menos un modelo debajo de ese valor simbólico.El objetivo es apuntar a vender unas 5.000 unidades adicionales y que el mercado llegue a las 45.000 para, de esta manera, reducir el porcentaje de caída contra 2019, cuando se registraron unos 60.000 0 km. "No es lo mismo empezar el año con una baja del 25% que con una de más del 35%.En las concesionarias hacen cálculos en base a las estadísticas. Enero es, estacionalmente, el mejor mes del año en cuanto a patentamientos. Se debe a que concentran las ventas realizadas en la última parte de cada año para que el 0 km se registre como modelo del año siguiente. Un experimentado operador del sector se tomó el trabajo de analizar qué porcentaje del total del año representa el primer mes. En una serie que va desde 2004 hasta 2019, el resultado arrojado muestra que los registros de enero significan el 12,8% del total anual, con el pico más alto en 2014, con el 16,4% de participación, y el más bajo en 2016, con apenas un 8%. En el primer caso se debido a que en diciembre de 2013 se vendieron muchos vehículos, anticipándose al "impuestazo" de Intenrnos que iba a disponer el entonces ministro Axel Kicillof y la devaluación que se preveía para ese enero. Estos dos hechos provocaron que a lo largo del 2014 cayeran las ventas.En el segundo caso, fue porque en el final de 2015 el consumo marcaba una fuerte caída que condicionó el comienzo de 2016 pero luego se produjo una sensible recuperación, quitándole preponderancia al primer mes. Con estas estadísticas y, teniendo en cuenta el promedio de los últimos 15 años, el mercado de 2020 se ubicaría en 365.000 unidades. Claro está que este es un cálculo teórico sujeto a los vaivenes de la realidad. En el sector, tratan de ser optimistas y siguen pensando que es posible repetir los números de 2019. Para eso prenden velas a un acuerdo amigable con los bonistas y el FMI que permita que se profundice la baja de tasas para recuperar las ventas financiadas.