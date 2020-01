El costo de la canasta básica aumentó 52,8% en 2019

#DatoINDEC

Una familia de cuatro integrantes necesitó $38.960,33 para superar el umbral de pobreza en diciembre de 2019: 52,8% más que en diciembre de 2018 https://t.co/AmeZAhQYRv pic.twitter.com/ZtzThH7Z3t — INDEC Argentina (@INDECArgentina) 22 de enero de 2020

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define el nivel de indigencia, tuvo en el último mes del año pasado un costo de 15.584,14 pesos, y también registró la misma variación interanual de aumento del 52,8%.El costo de ambas canastas se ubicó así un punto porcentual por debajo del alza anual de precios minoristas, que fue del 53,8%.En diciembre pasado la canasta básica total aumentó 3,6% respecto de noviembre y la alimentaria creció 3,2%, en la misma comparación, también por debajo de la inflación de ese mes del 3,7%.El costo de la CBT aumentó más del 240% durante el gobierno anterior, desde la medición de abril del 2016, cuando se ubicó en un 11.320 pesos. En diciembre del 2017 el costo llegó a 16.677 pesos y un año después llegó a los 25.493 pesos.Una familia tipo, de un hogar compuesto por dos adultos mayores y dos menores necesitó así ingresos mensuales por 38.960 pesos, para no ser catalogada como pobre y por 15.584 pesos, para no caer en la indigencia.Para una familia de tres miembros el costo de la CBT fue en diciembre pasado de 31.016 pesos y la alimentaria tuvo un costo de 12.406 pesos.Para un hogar compuesto por cinco integrantes la CBT costó en el mismo mes 40.977 pesos y la alimentaria 16.391 pesos.Para un solo adulto el INDEC estimó el costo de la CBT en 12.608 pesos, para no ser pobre.La Canasta Básica Alimentaria está compuesta por el total de artículos que reúnen los requerimientos calóricos y proteicos necesarios para un varón adulto, mientras la Canasta Básica Total, incluye estos alimentos más el costo de servicios públicos y otros gastos.