Pese al cepo, fue récord la cantidad compradores de dólares en diciembre

Pese al cepo hard y ante el temor de mayores controles cambiarios, la cantidad de personas que compraron dólares fue récord en diciembre: 2,6 millones, superando la cifra registrada en octubre (2,55 millones), mes en el que la adquisición de divisas alcanzó un máximo histórico, según la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario que publica el Banco Central.



De todos modos, ante el límite mensual de u$s200 por individuo, las Personas humanas, que básicamente demandan moneda extranjera para atesoramiento y viajes al exterior, compraron de forma neta solo u$s703 millones (u$s330 millones por billetes y u$s374 millones por el resto de sus operaciones -básicamente consumos dolarizados), lo que representa una caída del 83% con relación al monto récord registrado en octubre (más de u$s4.200 millones), y una suba del 88% frente al volumen de noviembre (u$s374 millones).



En un mes en que habitualmente crece la demanda de dinero, más personas compraron dólares, adelantándose a eventuales medidas de mayores controles cambiarios, que se implementaron a finales de mes, entre ellas el impuesto PAIS a la adquisición de divisas.



"El aumento en las compras por u$s330 millones con respecto a lo observado en el mes previo, se explicó por las mayores compras netas de billetes", explicó el BCRA. Este resultado fue producto de compras brutas por u$s460 millones y ventas brutas por u$s130 millones.



El dato que sorprendió fue la cantidad de individuos que compró billetes en diciembre a través del mercado de cambios: 2.600.000 personas, mientras que la cantidad de individuos que vendió billetes totalizó 330.000 personas.



Con todo, las compras brutas per cápita se ubicaron en u$s178, mientas que las ventas brutas per cápita resultaron en u$s400.



Por su parte, los movimientos de los individuos relacionados con servicios totalizaron egresos netos por u$s363 millones, destacándose la salida de divisas por "Viajes y otros pagos con tarjetas" por un total de u$s388 millones, mostrando un aumento interanual de 24%.



Por último, se registraron ingresos netos por u$s22 millones por ingreso primario y secundario, básicamente vinculados a transferencias corrientes.



Tanto en noviembre como en diciembre, el mercado de cambios operó plenamente con las modificaciones normativas introducidas a fines de octubre (Comunicación "A" 6815), en especial la que disminuyó el límite mensual para la compra de moneda extranjera para la formación de activos externos por parte de personas humanas, de u$s10 mil a u$s200, y el límite mensual de compras de moneda extranjera para no residentes, que pasó de u$s1.000 a u$s100.



Adicionalmente, a partir del 23 de diciembre pasado, con la publicación de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Boletín Oficial, se estableció el Impuesto PAIS, que es un gravamen del 30% sobre ciertas operaciones en moneda extranjera, dentro de las que se encuentran las destinadas a atesoramiento o viajes al exterior.