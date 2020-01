Es "preocupante" la situación de las farmacias en la provincia

La Confederación Farmacéutica Argentina expresó su "enorme preocupación" por el atraso en los pagos de las prestaciones del PAMI, que se remontan a septiembre del año pasado.El presidente del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Entre Ríos, Emilio Irigoiti, expresó aque "la situación es preocupante porque hace seis meses vienen pagos parciales de la prestación de PAMI. Las farmacias, una vez por semana, tienen que pagar el resumen de droguería. Si esos pagos son parciales, la diferencia que no viene la tiene que poner la farmacia. Estos ahorros no son ilimitados, se van cortando, cada vez se van achicando más"."Hay farmacias que ya están siendo limitadas en su atención porque se les ha acabado el crédito. La droguería tal día tiene que cobrar y si no le pagás te tiene que cortar, porque a su vez deben pagarle a los laboratorios. En el medio de esto va quedando la farmacia pero sobre todo el afiliado de PAMI", remarcó.Asimismo, indicó que "si la farmacia haría lo que tiene que hacer, ya no le sirve, debería dejar de atender. La farmacia a su afiliado, a su cliente lo va a defender a morir. Lo grave es que cuando no tenés crédito en las droguerías, nada podés comprar. Es un problema con PAMI, pero también se tiene teniendo con IOSPER, porque no tenés crédito"."Es tan grande el monto de PAMI que son difíciles de sustentar. Los afiliados son más de la mitad del total. Es mucha clientela. Gran parte del movimiento de la farmacia es PAMI. Hay farmacias que han sacado un crédito para seguir adelante y otros lo ponen de sus ahorros, pero son limitados", aseguró.Cuando tienen las reuniones con la Confederación Farmacéutica Argentina "son calcados los problemas en las distintas provincias. En todos lados es igual. Las farmacias no quieren cortarle a sus clientes pero sí pasa cuando las droguerías ya no les venden más por falta de crédito. Ahí sí se corta para todos la venta"."Esperamos que PAMI reacciones rápidamente, que den algún indicio", finalizó.