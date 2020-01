Piden coordinación entre Nación y provincias para controlar Precios Cuidados

La Secretaría de Comercio Interior de la Nación debe "acordar con los distintos gobiernos provinciales e incluso municipales para que se involucren en el control" del cumplimiento de Precios Cuidados y así garantizar stock de los artículos, consideró hoy la asociación Consumidores Libres.



El representante legal de la entidad, Héctor Polino, sostuvo en diálogo con NA que la cantidad de inspectores "que tiene el Gobierno nacional es absolutamente insuficiente para controlar todos los supermercados del país".



"Lo que tiene que hacer la Secretaría de Comercio es acordar con los distintos gobiernos provinciales e incluso municipales para que se involucren en el control", evaluó y propuso una mayor "coordinación".



Con relación a los productos faltantes en los supermercados que se sumaron al programa oficial, analizó: "Todavía, de los 311 productos, se encuentran muy pocos. Hay que esperar unos días hasta que se pueda poner en funcionamiento el programa en esta nueva etapa".



Sin embargo, destacó que, en caso de que esa situación se extienda y los supermercados no tengan "causa que justifique la inexistencia de algunos productos, la Secretaría debe aplicar sanciones".



"La adhesión es voluntaria, pero el cumplimiento debe ser obligatorio", enfatizó y afirmó que "el programa Precios Cuidados siempre tuvo serias dificultades de implementación".



De ese modo, insistió: "Si en la próxima semana no se encuentran los productos, deben comenzar las sanciones correspondientes".



"En la Ciudad de Buenos Aires y lugares de la Costa, el grado de cumplimiento deja mucho que desear", apuntó y aseguró que "cuando el consumidor va al supermercado, si no encuentra la totalidad del listado, tiene que informar a la Secretaría para que pueda actuar".