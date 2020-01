Créditos UVA: Las "alternativas" del gobierno no abarcarían a todos

La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, sostuvo que "hay decisión de trabajar en buscar soluciones".



"Hay reuniones diarias del Banco Central, Banco Nación, Banco Provincia y el Ministerio", destacó la funcionaria, quien indicó: "Queremos tener algunas alternativas para buscar una resolución a mediano plazo al tema".



Sin embargo, puntualizó: "Probablemente no abarque a todo el universo de los tomadores de créditos UVA".



"Queremos proponer algunas ideas de las que estamos trabajando", insistió y recordó que mantuvo diferentes encuentros con agrupaciones de hipotecados.



Aclaró que "todavía no hay definición" sobre la modificación que se va a proponer dado que el Gobierno analiza si es más conveniente extender plazos o modificar el índice de actualización.



"Hubo que compilar toda la información sobre un universo de alrededor de 130 mil tomadores de créditos", señaló en diálogo con CNN Radio.



De ese modo, subrayó: "Todavía no hay una línea de trabajo definido", mientras aseguró que antes de poner en marcha un cambio en el plan, la cartera consultará la opinión de las agrupaciones.



"Es un mal crédito porque es malo en términos que está pensado para algo que luego no sucedió", criticó la ministra al referirse a la aceleración de la inflación.



Consideró que "el mecanismo hubiera resultado", si el Índice de Precios al Consumidor no se hubiera disparado.



"Lo que no hubo fue reacción para tomar decisiones cuando una política que tenía que ver con acercar la posibilidad de la vivienda única a sectores que podían pagarla, termina generando en vez de un beneficio, una preocupación", evaluó.