El dólar blue subió 1,6% en la semana y el "solidario" cerró a $81,86

El dólar blue subió un 1,6% ($1,25) en la semana a $77,75, tras cerrar estable este viernes, según el relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña. De esta forma, el billete paralelo acortó su brecha con el dólar "turista" en los últimos cinco días a poco más de $4.



Mientras tanto, el Contado con Liquidación (CCL) avanzó un 1% (83 centavos) en la semana, considerando que este viernes bajó un 1,7% ($1,37) a $80,44 El spread con el dólar mayorista se ubicó en el 34,1%.



Además, el dólar MEP anotó un incremento semanal de 2,5% ($1,97), aunque retrocedió este viernes 41 centavos a $79,62, lo que dejó una brecha del 32,7% respecto a la divisa que opera en el MULC.



Daniela Wechselblatt, CEO de DW Global Investments, dijo que desde la entrada en vigencia del dólar "solidario", la expectativa es ver cuándo se alineará con el dólar MEP o dólar bolsa, que son las otras dos formas de hacerse de la divisa dentro del circuito legal y sin restricciones ni cupos.



"En el contexto inflacionario que transitamos el dólar naturalmente seguirá subiendo. Si el oficial no acompaña pronto va a quedar el dólar bolsa, que es el que refleja la verdadera oferta y demanda, por encima del otro con impuesto incluido", comentó la especialista.



En la misma línea, Gonzalo Chiarullo, CEO de Mahout Capital enfatizó que la semana terminó con un dólar que comienza a recalentarse. "El Contado con Liquidación se acerca al solidario como una consecuencia lógica de la actual política monetaria: el dólar solidario no fluctúa libremente ni su cotización viene dada de una cotización bursátil, como sí funcionan el CCL y MEP que puja al alza o a la baja el tipo de cambio que se deberá pagar para hacerse de dólares", explicó Chiarullo. Mercado oficial El dólar solidario -que lleva el recargo del 30% por compra de divisas para atesoramiento o turismo- cerró estable a $81,86, dado que el oficial minorista terminó sin variantes a $62,97, en agencias y bancos de la city porteña, de acuerdo al promedio de Ámbito.



A su vez, el billete en el Banco Nación se mantuvo a $63 (en su canal electrónico de la entidad se ubicó en $62,95)



Asimismo, en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa subió dos centavos a $60, con intervención del Banco Central que compró u$s100 millones -según fuentes del mercado-, con lo que en la semana acumuló un avance de 18 centavos, la suba más alta desde la última semana de noviembre.



Los máximos se anotaron en los $60,03 apenas comenzadas las operaciones, cinco centavos y medio por encima del cierre previo. Con escasa fluctuación, el tipo de cambio mayorista se mantuvo con un recorrido muy acotado durante todo el desarrollo de la jornada.



Sin embargo, la oferta volvió a prevalecer a partir de media mañana ejerciendo cierta presión sobre los precios que fueron retrocediendo hasta tocar mínimos en $60, que fue el valor escogido por la autoridad monetaria para absorber todo el excedente de divisas que no tuvo aplicación del lado de la demanda autorizada.



"El pequeño salto de la cotización se justifica exclusivamente por la estrategia de regulación oficial, que abandonó el anclaje de los precios como objetivo prioritario para cambiar a una política que parece haber elegido ahora suaves correcciones de los precios", destacaron desde PR Corredores de Cambio.



Indicaron que "el feriado del lunes próximo en los Estados Unidos -por el Día de Martin Luther King- alentó el adelanto de operaciones, un factor que seguramente explica el alto volumen (el mayor del mes: subió 53% a u$s390 millones) y que permitió que la autoridad monetaria se alzara con una importante cantidad de divisas marcando un nuevo piso de su valor".



Esta semana el Banco Central debió vender divisas el lunes y martes para abastecer a una demanda "influenciada" por la prórroga de la deuda propuesta por las autoridades de la Provincia de Buenos Aires, según apuntaron operadores de mercado. Tasas de Leliq El Banco Central (BCRA) convalidó una baja de 200 puntos básicos en la tasa de interés de la Leliq respecto del cierre previo, al quedar hoy en 50%, el nuevo porcentaje fijado el jueves por el Directorio de la entidad monetaria.



El total adjudicado fue de $130.914 millones sobre vencimientos por $129.683 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $1.230 millones.



En la primera licitación, el BCRA convalidó Letras de Liquidez a siete días de plazo a una tasa promedio de corte que se ubicó en 50%, con un monto adjudicado de $130.914 millones.



En la segunda subasta, en la que el BCRA ofreció Leliq a siete días de plazo, la licitación fue declarada desierta. Futuros y reservas del BCRA En el Rofex, se operaron u$s260 millones (-22,8%). Hoy siguieron bajando los precios de todos los plazos y el volumen más importante de concentró en los 3 primeros meses. Enero quedó operado en $60,90 y febrero a $62,75 con tasas de 38,89% y 38,83% respectivamente.



Por último, las reservas internacionales del Banco Central subieron el jueves u$s82 millones hasta los u$s45.369 millones.