El Banco Central flexibiliza límites al cepo cambiario para las empresas

El directorio del Banco Central resolvió permitir el giro de utilidades de empresas al exterior en dólares a precio oficial y sin el impuesto del 30 por ciento.



A través de la Comunicación A 6869, la autoridad monetaria dispuso que las entidades "podrán dar acceso al mercado de cambios para girar divisas al exterior, en concepto de utilidades y dividendos, a accionistas no residentes, sin la conformidad previa del BCRA", en la medida que se cumplan algunas condiciones.



Por ejemplo, las utilidades y dividendos que se puedan girar al exterior deben corresponder "a balances cerrados y auditados", indicó el BCRA.



Además, el monto total de transferencias por este concepto cursadas a través del mercado de cambios desde este viernes 17 de enero, no debe superar el 30% del valor de los nuevos aportes de inversión extranjera directa en empresas residentes ingresados y liquidados a través del mercado de cambios a partir de la mencionada fecha.



Por otro lado, el acceso al mercado se dará "en un plazo no menor a los 30 días corridos desde la liquidación del último aporte".