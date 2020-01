China estudia invertir para producir porcinos en Argentina

Empresas chinas criadoras de cerdo avanzan en la realización de un proyecto para invertir U$S 27.000 millones en los próximos 4 a 8 años en Argentina para impulsar la producción y la exportación de carne de cerdo a China y otros destinos del Sudeste Asiático, informó la empresa biotecnológica Biogénesis Bagó, que oficia de nexo entre ambas partes.



Luego de la firma de un memorando de entendimiento entre la Asociación Argentina de Productores Porcinos (AAPP) y la Asociación China para la Promoción y el Desarrollo Industrial de China (Capid), "se avanza en un proyecto que podría impulsar inversiones por US$ 27.000 millones en los próximos 4 a 8 años y generar US$ 20.000 millones anuales en exportaciones de carne de cerdo y sus derivados", explicó la empresa.



La crisis en la producción de cerdos en China como consecuencia de la Peste Porcina Africana (PPA) que afectó de manera contundente su stock de cerdos produjo que "las grandes empresas chinas productoras de cerdos estén interesadas en invertir en nuestro país en asociación con productores nacionales para desarrollar la industria porcina y abastecer a su mercado".



La empresa, que acercó a las partes, tanto privadas como públicas para trabajar en una "asociación binacional" destacó en un comunicado que la inversión potencial significará la creación de 100.000 puestos de trabajo.



Asimismo, aseguró que "tanto el sector productivo chino como los organismos de financiación de proyectos internacionales de ese país están dispuestos a financiar la construcción de las unidades productivas de escala intermedia a grande en diferentes provincias".



La construcción de las unidades productivas podrían implicar montos de entre US$ 100 millones y US$ 150 millones.



Por su parte, el presidente de AAPP, Lisandro Culasso, sostuvo que esto "es una gran oportunidad para el país". Agregó: "Argentina es uno de los mejores lugares del mundo para producir cerdos por el status sanitario que tenemos y por la disponibilidad de maíz, soja y agua. Aquí se puede llegar a producir 4.000 kilogramos de cerdo por madre por año. Los sistemas de producción moderna logran sus mejores resultados en granjas productoras de lechones de gran escala y engorde de baja escala", concluyó.



"Frente a la crítica situación que está viviendo China y la cercanía de Biogénesis Bagó con los principales productores de cerdo de ese país, surgió la posibilidad de acercar a las partes para trabajar en una asociación binacional para pasar de una producción de 6 a 100 millones de cerdos en un período de 5 a 8 años", destacó Esteban Turic, CEO de Biogénesis Bagó. El ejecutivo lideró durante cuatro años la filial de la compañía en Asia con base en Shanghai.



Según un nuevo estudio de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, China se encuentra luchando contra la PPA desde agosto de 2018 y, a pesar de los controles implementados, se estima que hacia el final del 2019 se acumulaba una pérdida de la mitad de su stock de cerdos. "China es el principal productor y consumidor de cerdo del mundo", agrega el informe. Es una oportunidad, también, para otras carnes, como la aviar y bovina. En 2019, el reemplazo de los consumidores orientales de la carne porcina por la bovina se sintió. "En los primeros 11 meses de 2019 las exportaciones de carne de Argentina a China más que se duplicaron, representando ese destino el 75% de los envíos argentinos al mundo", recuerda el reporte de la Bolsa.