El gobierno busca sumar al sector de la carne al plan contra el hambre

La titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, se reunió hoy con representantes del sector de la carne pero no alcanzaron acuerdos sobre precios especiales en el marco del plan Argentina contra el Hambre, por lo que habrá "próximas reuniones"."No hubo acuerdos, por lo que está previsto avanzar con siguientes reuniones. Hay propuestas, inquietudes y demandas pero no hay acuerdos por ahora", indicaron fuentes cercanas a la funcionaria."En ningún momento se habló de ningún corte puntual. Se habló de armar una política distributiva con respecto a la carne para llegar a todos los sectores en todo el país", precisaron a NA.Además, resaltaron que "en la primera reunión hubo una propuesta fuerte del corte de $100 y hoy se sumaron más propuestas"."En esta reunión se sumaron los exportadores, que no habían participado de la primera", manifestaron las mismas fuentes, en referencia al encuentro que se realizó el pasado 26 de diciembre.