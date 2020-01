Banco Central recortó la tasa de interés y compró 160 millones de dólares

El directorio del Banco Central dispuso una nueva reducción del límite inferior de la tasa de interés de Leliq, el cual pasó de 55% a 52%, informó en un comunicado.



La decisión fue adoptada de acuerdo con los avances en la mesa de concertación del programa Precios Cuidados y la "cercana modificación de los plazos de la Leliq en la búsqueda de la definición de una curva de tasa de interés en pesos", señaló.



El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, ya había anticipado que "definitivamente" iba a continuar la tendencia "descendente".



Se trata de la tercera baja dado que la primera había sido el 19 de diciembre, cuando pasó de 63% a 58% y la segunda, el 26 de diciembre, al caer de 58% a 55%.



A fines de 2019 la autoridad monetaria había indicado que el recorte se daba porque "la magnitud de la tasa de interés de referencia" se ubicaba en un "nivel inadecuado".



Había asegurado que era "potencialmente inconsistente con las perspectivas de evolución nominal de las variables económicas relevantes".



Compró dólares

En tanto, el dólar oficial y el blue cotizaron el jueves sin cambios en una jornada en la cual el Banco Central compró unos US$ 160 millones, frente a una mejora en la oferta de divisas.



En otra rueda sin saltos en el tipo de cambio, el dólar minorista terminó a un promedio de $81,87, si se toma en cuenta el recargo del 30% para atesoramiento y consumos en el exterior.



En el mercado paralelo, el billete tampoco tuvo variaciones y fue ofrecido a un promedio de $76,50.



La brecha entre el tipo de cambio legal y el informal se ubicó de ese modo en 7%.



En ese escenario, operadores estimaron que la autoridad monetaria adquirió unos US$ 160 millones, por lo que se mantiene como el principal comprador en una plaza financiera planchada por la profundización del cepo cambiario.



Durante la sesión, creció el volumen de negocios concretados, que llegó a US$ 461,888 millones, en medio de la expectativa respecto de la posibilidad de que el Banco Central aplique una nueva baja en la tasa de interés.



Analistas consideraron que los inversores impulsaron un crecimiento en la corriente vendedora dado que buscan posicionarse en pesos antes del recorte que llevaría a la tasa de referencia de 55% a 50%.